فور أن أعلن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" قائمة الزمالك لمواجهة إنبي؛ اتجهت الأنظار إلى اسم مجهول في خط الهجوم: حسين فيصل.

FilGoal.com تحدّث إلى مدربيه ونقّب في مسيرته مع الزمالك، واكتشف كيف فشل فيصل في اختبارات الأبيض قبل أن يعود لاحقا من الباب الواسع.

المهاجم الشاب لفت الأنظار خلال فترة التوقف الدولي الطويلة، واستحق مكانا في أولى قوائم ميتشو بعد استئناف الدوري.

حسين فيصل سجل هدفا للزمالك في مباراة حرس الحدود الودية، أكمل بها تألقه البارز مع فريق فئته العمرية، إذ سجل أيضا 10 أهداف في 15 مباراة ببطولة الجمهورية لمواليد 1999 هذا الموسم.

وُلد حسين فيصل يوم 4 مارس 1999 في قرية أبو ياسين، مركز أبو كبير، محافظة الشرقية، وحاول الانضمام للزمالك أول مرة عام 2013.

لسوء حظه، لم ينجح حسين في الاختبارات، ليعود بلدته ويخوض اختبارات ناشئي الشرقية الذي انضم له بالفعل ولعب في صفوفه لمدة عام، حتى تقاطعت مساراته مع الزمالك مجددا.

بعد عام واحد من مغادرته أسوار الزمالك خائب الرجاء، سيتلقى دعوة مباشرة للانضمام إلى الفارس الأبيض.

يسترجع محمد مصطفى ممس المدير الفني السابق لناشئي الزمالك 99، كيف ساهم في ضم حسين فيصل لنادي الزمالك.

يقول محمد مصطفى لـ FilGoal.com: "نظّمت مباراة ودية عام 2014 بين ناشئي الزمالك والشرقية، حتى أراقب لاعبا في الشرقية يدعى هاني رشدي في مركز المهاجم".

لكن بالإضافة إلى هاني الذي خضر مدرب الزمالك خصيصا لمشاهدته، برز لاعب آخر: حسين فيصل.

يُكمل محمد مصطفى ممس حديثه: "لفت حسين انتباهي، فقمت بضمه الاثنين إلى الزمالك".

ويوضح: "ما لفت انتباهي فور رؤيته أنه لاعب يمتلك فكرا مميزا، يجيد اللعب بالقدمين، ولديه شخصية في الملعب، وهي مواصفات مثالية للاعب في الزمالك".

ويكمل: "مشاركته الأولى في فريقي حدثت في دورة الإمارات التي جمعتنا مع اتحاد جدة والوحدة الإماراتي ودينامو بوخارست الروماني ونانت الفرنسي، وحصدنا البطولة".

ويشدد: "رؤيته ممتازة للملعب ويجيد تسجيل الأهداف، إنه مكسب كبير لقطاعي ناشئي الزمالك، لديه مستقبل هائل إن واصل بتركيز والتزام".

ويرى محمد مصطفى أن حسين فيصل مؤهل للمنافسة على مركز في قائمة المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020: "يجب أن يستمر مع الفريق الأول حتى يتابعه شوقي غريب، لأنه يستحق التواجد في المنتخب الأولمبي".

FilGoal.com تواصل أيضا مع عمرو فهيم المدير الفني الحالي لزمالك 99.

وأوضح فهيم: "يُحسَب لـ ميتشو وجهازه المعاون المتابعة الجيدة وضمهم للاعب".

وعدد مزايا الجناح الشاب: "حسين سريع وقوي وهداف ويلعب على الجناحين، ولديه رؤية مميزة للمرمى، لو سنحت له 10 فرص، يسجل منها 9. إنه محطة مميزة ولاعب تكتيكي ويجيد تأدية واجبات مركزه، وملتز دفاعيا".

محمد إبراهيم المدرب العام لفريق 99 يستضيف أكثر في حديثه لـ FilGoal.com عن حسين فيصل.

إبراهيم يرى أن سياسة ميتشو وجهازه الفني في الفترة الماضية أتت ثمارها.

ويوضح: "ميتشو وجهازه الفني يشاهدون ويتابعون مباريات الناشئين، في آخر 3 مباريات لفريق 199 كان ميتشو متواجدا بنفسه، ولو غاب يحضر للمراقبة أحد معاونيه".

ويبدي إبراهيم ثقة كبيرة في قدرات حسين فيصل لدرجة ترشيحه لمنافسة رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي: "يجيد اللعب كجناح أيسر، يستطيع منافسة رمضان صبحي، هو أحد أفضل لاعبي جيله، لو تواجد في الفريق الأول منذ عام لتواجد في المنتخب الأولمبي بالبطولة الإفريقية ونافس رمضان صبحي على مركزه".

ويختتم: "حسين فيصل ليس مهاجما تقليديا، إنه يمتاز بالقوة ويجيد خلق الفرص".

فهل بتنا على موعد مع نجم مستقبلي قادم في القلعة البيضاء؟

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