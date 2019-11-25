تشكيل الزمالك المتوقع – حازم إمام قد يحل حيرة ميتشو أمام إنبي

لا يعاني ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك في وضع تشكيله ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري، سوى في وسط الملعب.

طارق حامد ومحمود عبد العزيز يغيبان للإصابة، وفرجاني ساسي يغيب للإيقاف، لذا من المنتظر أن يلجأ ميتشو إلى أحمد سيد "زيزو"، في خط الوسط.

من سيلعب بجواره؟

ميتشو يفاضل بين الحل المنطقي وهو محمد حسن، الذي لم يلعب مع الزمالك سوى 3 مرات منذ انضم له الموسم الماضي، وتطويع حازم إمام الظهير الأيمن ليشارك في قلب الملعب بجوار زيزو.

وبالتالي، يكون تشكيل الزمالك المتوقع..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: أحمد سيد "زيزو" – محمد حسن (حازم إمام) – كريم بامبو – إمام عاشور – محمد أوناجم

الهجوم: عمر السعيد

ويحتل الزمالك وصافة الدوري بـ10 نقاط من 4 مباريات، أما إنبي فيتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة من 5 مباريات.

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