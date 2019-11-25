تشكيل الأهلي المتوقع – بسبب النجم الساحلي.. 3 سيناريوهات لاختيارات فايلر ضد الجونة

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 10:56

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

أكثر من سيناريو على طاولة ريني فايلر المدير الفني للأهلي قبل مواجهة الجونة في الجولة الخامسة من الدوري، والسبب مواجهة النجم الساحلي التونسي.

الأهلي سيواجه الجونة بعد ظهر الإثنين، قبل أن يرتحل إلى تونس لمواجهة النجم في الجولة الأولى من دور المجموعات.

السيناريو الأول

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قد يبدأ فايلر بأقرب تشكيل للذي أنهى به منافسات الدوري قبل التوقف وحققت 3 انتصارات متتالية كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – رمضان صبحي – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: جونيور أجايي

السيناريو الثاني

وقد يلجأ فايلر للدفع بأحمد فتحي في محل حسام عاشور بوسط الملعب، مع الدفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، التغييرات التي تسببت فيها إصابة حمدي فتحي لاعب الوسط الأساسي.

السيناريو الثالث

أليو ديانج قد يكون أساسيا مع الأهلي بعد أن أعلن جاهزيته، وقد يفكر فايلر في تجربته بجوار السولية قبل السفر إلى تونس.

وحصد الأهلي 9 نقاط من 3 مباريات في الدوري يحتل بهم المركز الرابع، أما الجونة فحصد 4 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز الـ13 في الدوري.

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