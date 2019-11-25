الزعيم يستغل ثغرات أوراوا ويتربع على عرش آسيا

مستغلا ثغرات واضحة لدى أوراوا ريد ديفلز، حقق الهلال فوزا غاليا بهدفين دون رد في الأراضي اليابانية ليتوج بطلا لدوري أبطال آسيا بعد خسارة نهائيين الاول عام 2014 أمام سيدني والثاني عام 2016 أمام أوراوا نفسه.

بدأ أوتوسكي المدير الفني لأوراوا صاحب الأرض، المباراة بنفس الرسم التكتيكي المعتاد لأوروا 3-4-2-1، نشيكاوا العائد في حراسة المرمي أمامه الثلاثي ماكينو وسوزوكي وايوانامي وثنائي ارتكاز ايفرتون وأوكي وعلى اليمين هاشيوكا وعلى اليسار سيكيني وفي الأمام ناجاساوا على اليمين وفابريسيو على اليسار وكوروكي في القلب.

بينما الروماني لوشيسكو المدير الفني للهلال بدأ المباراة بالرسم التكتيكي4-2-3-1، عبد الله المعيوف في حراسة المرمي وعبد الله البريك على اليمين والشهراني على اليسار وسون والبليهي قلبي دفاع وفي الوسط سلمان الفرج وعبد الله عطيف أمامهم كاريلو على اليمين وعلى اليسار سالم الدوسري وفي الوسط جيوفنكو وفي الأمام جوميز..ذلك كان الرسم الطبيعي لكن ماذا حدث على أرض الملعب؟

أظهرت معدل تمركز اللاعبين رجوع جوميز للاستلام واللعب كمحطة لإعطاء مساحة أكبر لجيوفنكو للدخول خلفه وصنع العديد من الفرص للهلال بالإضافة إلى استخدام جيوفنكو في الضغط العالي على دفاع أوراوا أثناء بناء الهجمات.

جيوفنكو صنع 3 فرص للتسجيل بالإضافة إلى صنعه هدف الهلال الاول.

قدم الهلال مباراة مثالية خارج أرضه، سدد الهلال 19 كرة على مرمي أوراوا منها 8 كرات على المرمي بنسبة قاربت على الـ 50%، وتحصل على 7 ركنيات مقابل 5 للفريق الياباني.

فرص الهلال السانحة للتسجيل كانت عن طريق كاريلو "3 فرص" وجوميز "3 فرص" والشهراني والبريك.

استغل الهلال ثغرات أوراوا استغلالا رائعا، ذكرنا سابقا في تحليل فريق أوراوا عن وجود ثغرة كبيرة للفريق في نصب مصيدة التسلل، وهو ما استغله الهلال كثيرا خاصة عن طريق الأجنحة كاريلو والدوسري.

ذكرنا أيضا في تحليلنا للفريق هو وجود مشكلة في الارتداد خاصة في الهجمات المرتدة مع تقدم الثنائي سيكيني وهاشيوكا واستغل كاريلو الفرصة في هدف الهلال الاول واخترق ومرر الكرة لجيوفنكو خلف مساحة هاشيوكا ومررها للدوسري المنطلق ليسجل هدف الهلال الاول وهو ما تكرر ايضا في هدف الهلال الثاني.

في المجمل قدم الزعيم مباراة ممتازة وفاز على أوراوا ذهابا وايابا وهي الهزيمة الأولي لأي فريق ياباني في نهائي بطولة آسيوية ويصعد لكأس العالم للأندية.

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