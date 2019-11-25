سكاي: فيرناندينيو مستمر كقلب دفاع مع سيتي ولا نية حاليا لضم مدافع

يبدو أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد اقتنع بما يقدمه فيرناندينيو لاعب وسط ميدانه في مركزه الجديد بقلب الدفاع لسد عجز الفريق بعد إصابة الثنائي آيمريك لابورت وجون ستونز. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

فيرناندينيو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال التقرير إن بيب جوارديولا يرى أنه لن يغير مركز اللاعب البرازيلي في أي وقت قريب خاصة وأنه تكيف على اللعب في قلب الدفاع.

ويعاني سيتي في ذلك المركز كثيرا بعد الإصابات التي ضربت عدد من لاعبيه، ليضطر المدرب الإسباني إلى الدفع بصاحب الـ34 عاما في ذلك المركز.

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وأشارت سكاي إلى أن سيتي حتى الآن لا يخطط للدخول في سوق الانتقالات الشتوية في يناير لضم قلب دفاع.

فيرناندينيو انضم إلى مانشستر سيتي قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2013 بمبلغ 40 مليون يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020.

وشارك النجم البرازيلي خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات.

خلال الموسم الجاري لعب فيرناندينيو في كل المباريات كقلب دفاع، واستقبل سيتي 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 6 مواجهات، وفاز في 10 مباريات وخسر مرتين وتعادل مرة.

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