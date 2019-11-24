خاص جروس يتحدث لـ في الجول عن ترشيحه لجائزة الأفضل في إفريقيا.. ويوجه 3 رسائل رائعة

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 22:34

كتب : أمير عبد الحليم

كريستيان جروس مدرب الزمالك

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والحالي لأهلي جدة عن ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا لعام 2019.

وظهر اسم جروس ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا للعام 2019، لينافس 9 مدربين آخرين على رأسهم بطل إفريقيا للأمم جمال بلماضي. ( طالع التفاصيل )

وقال جروس لـFilGoal.com: "حظيت بموسم جيد مع الزمالك، وبفرصة العمل مع لاعبين رائعين".

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وتابع "أشعر بالفخر لترشيحي لأكون أفضل مدرب في القارة".

واستدرك "لكن هذا كان من المستحيل أن يحدث لو لم امتلك هذه القائمة من اللاعبين الرائعين في الزمالك".

ثم أضاف "كل الشكر لهم ولجماهير الزمالك، الذين أتمنى لهم الأفضل".

جروس، الذي أعاد للزمالك أمجاده الإفريقية بحصد كأس الكونفدرالية بعد غياب منذ 2003 حينما حصل الأبيض على كأس السوبر الإفريقي، أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم في مصر وقبل خسارة الزمالك للدوري لصالح الأهلي.

وطلب FilGoal.com من المدرب السويسري توجيه رسائل للثلاثي محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

ورد جروس "محمود علاء صخرة دفاعنا وصمام الأمان الهادئ".

"طارق حامد: قائدنا القوي بدنيا وذهنيا والمتحفز دائما".

"فرجاني ساسي: مايسترو الزمالك، وأنت من تجعل المباريات سهلة".

أخيرا، هل نرى جروس في مصر خلال حفل الكاف لتوزيع الجوائز؟

أجاب متصدر الدوري السعودي "سأحضر إلى مصر في الوقت المناسب".

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