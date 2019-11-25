بيكهام: انضمام صلاح للمنتخب في طوكيو سيظلم أحدنا

يرى أحمد رمضان بيكهام لاعب وسط المنتخب الأولمبي ووادي دجلة أن الفراعنة الصغار قادرون على تقديم عروض مميزة في دورة الألعاب طوكيو 2020 دون الحاجة للثلاثة الكبار فوق السن.

وقال بيكهام خلال استضافته بقناة تايم سبورتس: "تحدثنا فيما بيننا بشأن الثلاثة الكبار أثناء البطولة، واتفقنا أن هذا التوقيت غير مناسب للحديث في هذا الأمر، يجب أن نحصل على ما نستحقه أولا".

وأضاف "نحن بطل إفريقيا بدون الثلاثة الكبار ونلعب سويا منذ 6 سنوات ومستوانا يزيد وبالتأكيد مستوانا سيتحسن إذا تواصلنا سويا في الأشهر الستة القادمة".

وأشار لاعب وادي دجلة "بالتأكيد اللاعبون الكبار إضافة لنا ومحمد صلاح مثلا من أفضل لاعبي العالم، ولكن انضمامه (ظلم) لأنه سيكون على حساب أحد اللاعبين الحاليين".

ووشدد أحمد رمضان "بالتأكيد القرار للمدير الفني شوقي غريب ولن نعلق عليه أو نحزن".

وألمح في ختام تصريحاته "أشعر أن الاتجاه سيكون استعانة كابتن شوقي باثنين فقط وليس ثلاثة، ومن الممكن الاستعانة بصلاح فقط، هذا مجرد إحساس".

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