بالفيديو – هدف خارق من حارس مرمى في المكسيك

شهدت مباراة تشيفاس جوادالاخارا وفيراكروز في الدوري المكسيكي، هدفا نادرا بتوقيع حارس مرمى أصحاب الأرض.

تونيو رودريجز خطف الأضواء بتسديدته من المرمى إلى المرمى، وأمّن انتصار تشيفاس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الهدف سُجل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع وقتما تقدّم تشيفاس بهدفين مقابل هدف واحد، ليندفع سيباستيان روكا حارس مرمى فيراكروز إلى الأمام في محاولة للتسجيل من هجمة فريقه الأخيرة.

محاولة روكا أبطلها نظيره رودريجز الذي لم يكتف بالإمساك بالكرة، بل أرسل تسديدة بعيدة المدى تهادت في شباك فيراكروز، وقتلت المباراة.

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الهدف هو الأول بالطبع في مسيرة رودريجز الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 مع منتخب المكسيك.

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