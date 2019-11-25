أجيري: أفضّل مبابي لأن نيمار "الوغد" سجل 4 أهداف عندما لعب أمامي

حل خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ضيفا على برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني الشهير، ولم يتخل عن عادته في إطلاق التصريحات الجريئة

مدرب ليجانيس الحالي طُلب منه اختيار الأفضل بين كيليان مبابي ونيمار جونيور ثنائي باريس سان جيرمان.

وجاءت إجابة أجيري مازحة: "أُفضّل مبابي، لأن نيمار الوغد سجل أمامي 4 أهداف عندما كنت مدربا لمنتخب اليابان، مبابي لاعب عظيم".

وعلّق أجيري على أزمة جاريث بيل مع ريال مدريد واحتفاله رفقة زملائه في منتخب ويلز بعلم كُتب عليه "ويلز، جولف، مدريد.. بهذا الترتيب".

وقال أجيري: "رأيت العلم الذي رفعه بيل وهو ليس أمرا فكاهيا، ليس شيئا بسيطا. من السيئ أن يساهم الويلزيون في استفزاز زميلهم لناديه".

وأوضح: "لقد أحببت هدوء زيدان في التعامل مع المسألة".

أجيري خاض اختبارا صعبا أمام المتصدر برشلونة في ثاني مبارياته مع فريقه ليجانيس، وخسر بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف واحد.

وتحدّث أجيري عن تلك المباراة: "فالفيردي فاجأني بالاعتماد على 4 مهاجمين، الخطة مخيفة على الورق، لم أتوقعها. قلقي الأكبر كان معرفة أين سيتمركز ميسي. مع تقدُم الظهيرين موسى واجي وفيربو جونيور، هاجمونا أحيانا بـ 6 لاعبين".

وعن التغيير الذي حاول إحلاله على لاعبي ليجانيس لمحاولة انتشالهم من المركز الأخير: "عندما حضرت إلى ليجانيس وجدت لاعبين يفتقدون للثقة في قدراتهم، حارس المرمى لا يخرج من مرماه، اللاعبون لا يسددون من مسافات بعيدة، لا يلتحمون بقوة، لا يتحدثون في الملعب".

وأضاف: "منعت استعمال الهواتف المحمولة، يستعملونها أثناء تناول الطعام أو خلال تواجدهم عند أخصائي العلاج الطبيعي أو في التنقل بالحافلة. منعت استعمالها تماما، في غرفة خلع الملابس عليهم أن يتحدثوا عن كرة القدم وعن منافسهم المقبل".

أجيري متورط في التحقيقات المحيطة بنتيجة مباراة ليفانتي وريال سرقسطة عام 2011 التي يُشتبه في عدم نزاهة نتيجتها.

وتحدث أجيري مدرب سرقسطة الأسبق عن ذلك: "هذه الادعاءات تؤلمني، إنها مرعبة، كنت أعمل وقتها في

وأضاف: اليابان وفوجئت بشدة، الأمر سينتهي هذا الشهر أو الشهر المقبل".

وأكمل: "من المؤسف أن تجد نفسك متورطا في أزمة لا علاقة لك بها، أزمة لا تعرف بوجودها من الأساس".

وأوضح: "أحاول أن أعزل نفسي ولكن الأمر ليس سهلا، أتمنى أن ينتهي كل ذلك قريبا".

وأتم: "على مواقع التواصل الاجتماعي يستطيع الناس إبداء آرائهم، ولكن هذا يؤثر على عائلتي، على زوجتي وأبنائي. أنا هادئ للغاية".

وتولى أجيري تدريب ليجانيس الأخير في الدوري الإسباني في محاولة انتشاله من المركز الأخير وإنقاذه من الهبوط.

أجيري بدأ مهمته بتعادل ثمين 1-1 في أرض ريال سوسيداد، قبل أن يخسر بصعوبة على ملعبه 1-2 أمام برشلونة.

ويحتل ليجانيس المركز 20 –الأخير- في الدوري الإسباني، إذ لم يحقق سوى فوز واحد حتى اللحظة.

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