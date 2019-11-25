جريزمان: تناولت العشاء مع ميسي وسواريز لكني خجول للغاية

أوضح أنطوان جريزمان لاعب برشلونة، أنه يعمل على توطيد علاقته بزملائه في فريقه الجديد.

جريزمان انضم إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري قادما من أتليتكو مدريد، وسط تقارير صحفية تفيد بتفضيل نجوم برشلونة التعاقد مع زميلهم السابق نيمار جونيور.

وصرّح جريزمان: "أحاول التعرف على زملائي وأن أفهمهم أكثر، أنا لا أتحكم في أسلوب لويس سواريز، أو ميسي، أو ديمبيلي، أو لاعبي الوسط، أو الظهير الأيسر، بل أحاول أن أتأقلم في أسرع وقت ممكن، لأن هذا ما أحتاجه، ولكن الأمر صعب أحيانا. عندما أمتلك الكرة، أفتقد للثقة حتى أمرر أو أسدد، ولكني سأتحسن مع الوقت".

وأضاف في حديثه للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: "أنا خجول للغاية ولدي مشاكل في التحدث إلى الآخرين، لست من النوعية التي تبادر بالحديث. أنا خجول للغاية".

وأكمل: "أنا وسواريز وميسي نعرف بعضنا، لقد تناولنا العشاء معا بالفعل، وعلاقتنا يمكنها أن تتطور مع الوقت. من الجلي أن ما يحدث في الملعب هو وحده ما سيساعدنا على اللعب براحة أكبر".

وواصل: "ميسي لاعب لن نرى مثله في الأربعين عاما المقبلة، لا يسعنا سوى الاستمتاع بكرة القدم التي يقدّمها، وأن نستمتع بمزاملته أو مشاهدته من المدرجات؛ ما يفعله بالكرة مذهل. أنا ممتن للعب إلى جانبه".

وبرر جريزمان خطوة الانتقال إلى برشلونة: "لم أغادر أتليتكو مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا أو الفوز بمزيد من الألقاب، بل حضرت إلى برشلونة لتعلُم أسلوب لعب جديد، وللتأقلم مع فلسفة جديدة، ولكي أحاول تطوير نفسي وتحسين بعض الجوانب الشخصية لدي".

وأتم: "دون شك، أتليتكو يمكنه الفوز بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا في أي وقت".

جريزمان (28 عاما) سجل 4 أهداف في 16 مباراة خاضها بقميص برشلونة هذا الموسم حتى اللحظة، واكتفى بصناعة 3 أهداف أخرى.

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