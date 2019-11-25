ليكيب: تجديد عقد مبابي أولوية باريس سان جيرمان

دق نادي باريس سان جيرمان صافرات الإنذار، وبدأ التحرك لتجديد عقد نجمه كيليان مبابي في أسرع وقت ممكن.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أفادت أن إدارة النادي الفرنسي سرّعت المفاوضات مع مبابي لتجديد عقده في الساعات الماضية.

ويسعى باريس سان جيرمان لغلق الباب أمام المهتمين بانتداب مبابي، وعلى رأسهم ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن تجديد عقد مبابي بات أولوية قصوى، مع رغبة النادي في تحسين راتب اللاعب ليكون مساويا لزميله البرازيلي نيمار جونيور.

وينتهي عقد مبابي الحالي في صيف 2022، ويراه باريس سان جيرمان لاعبا لا يمكن التخلي عنه تحت أي ظرف.

مبابي (20 عاما) انتقل إلى باريس سان جيرمان من موناكو معارا في 2017، ثم بصفة نهائية في 2018 مقابل 145 مليون يورو.

وسجل بطل العالم 2018 مع بلاده فرنسا 69 هدفا في 99 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان، وتوج هدافا للدوري الفرنسي الموسم الماضي، وحل ثانيا في صراع الحذاء الذهبي الأوروبي خلف ليونيل ميسي.

وصرّح زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد قبل عدة أسابيع أن "حلم مبابي هو اللعب لـ ريال مدريد" نقلا عن اللاعب. (طالع التفاصيل)

ليخرج ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان مستنكرا ويصرّح: "ما قاله زيدان أشعرني بالضيق. الكل يريد مبابي، لكن لا أحد يستطيع الحصول عليه". (طالع التفاصيل)

ليأتي الرد مجددا من زيدان في مؤتمره الصحفي اللاحق: "ما قلته عن مبابي كان مبابي قاله سابقا ولم أتحدث من تلقاء نفسي".

وعما قاله ليوناردو بشأن زعزعة استقرار سان جيرمان بعد الحديث عن مبابي: "ما قلته هو إن اللاعب يحلم باللعب في ريال مدريد فقط، لم أزعزع استقرار أي ناد".

وواصل "قلت ببساطة ما قاله مبابي، قلت ذلك وساقوله مجددا وسأقوله كلما أريد ومتى أريد". (طالع التفاصيل)

ويلتقي الفريقان في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو مساء غدا الثلاثاء.

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