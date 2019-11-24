كشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة عن أحقية شراء الأهلي لمدافع فريقه أحمد رمضان "بيكهام" بنهاية الموسم الجاري.

وتألق أحمد رمضان بيكهام البالغ من العمر 22 عاما مع منتخب مصر الأولمبي وشارك في التتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال ماجد سامي لـFilGoal.com: "بالفعل يحق للأهلي شراء بيكهام بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف "عند انتقال بيكهام لوادي دجلة الأهلي وضع شرطا في تعاقده يتيح له استعادته مرة أخرى".

وشرح ماجد سامي "إذا أراد الأهلي شراء بيكهام مرة أخرى سيكون مقابل 15 مليون جنيه مصري".

وواصل "بيكهام انتقل لوادي دجلة بشكل نهائي مقابل 5 ملايين جنيه ضمن صفقة انضمام محمد محمود للأهلي".

وأكمل "البند الذي وضعناه في تعاقد بيكهام يتيح انتقاله للأهلي مقابل 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه عن كل موسم لعبه مع وادي دجلة".

وأتم تصريحاته "ولذلك إذا أراد الأهلي شراء بيكهام بنهاية الموسم سيدفع لنا 15 مليون جنيه، وبشرط موافقة اللاعب".

وبدأ بيكهام الذي يلعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط مسيرته في ناشئين الأهلي.

ثم انتقل لصفوف حرس الحدود على سبيل الإعارة قبل أن ينضم لنادي وادي دجلة بداية الموسم الماضي 2018/2019 على سبيل الإعارة.

ويحصل الفريق ذو الألوان الصفراء والسوداء على اللاعب بشكل نهائي ضمن صفقة انتقال لاعبه السابق محمد محمود للأهلي في يناير الماضي.

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