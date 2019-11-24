بالفيديو - جاريدو يتعثر في أول اختبار.. النجم الساحلي يكتفي بالتعادل قبل مواجهة الأهلي

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 20:33

كتب : FilGoal

النجم الساحلي

اكتفى النجم الساحلي بالتعادل 1-1 على أرض اتحاد بن قردان، في الظهور الأول تحت قيادة مدربه الجديد خوان كارلوس جاريدو.

النجم حل ضيفا على اتحاد بن قردان في الجولة التاسعة للدوري التونسي، مواجهة هي الأخيرة لأبناء سوسة قبل اللعب أمام الأهلي في استاد رادس يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

النجم الساحلي افتتح حقبة جاريدو بهدف سريع بعد 6 دقائق فقط عن طريق الفنزويلي داروين جونزاليس بعد تمريرة كريم لعريبي.

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لكنه لم يحافظ على تقدمه، وعاد إلى غرفة خلع الملابس متعادلا بعد أن استقبلت شباكه هدفا في الدقيقة 41 بواسطة صبري العمري.

ليرفع النجم الساحلي رصيده إلى 14 نقطة من 7 مباريات، ويفشل في تجاوز اتحاد بن قردان صاحب الـ 16 نقطة.

وتعاقد النجم الساحلي مؤخرا مع جاريدو لتدريب الفريق، وهو الذي سبق له قيادة الأهلي إلى التتويج بكأس الكونفدرالية 2014.

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