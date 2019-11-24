قمر: فوجئت بالجماهير المصرية التي ساندت الاتحاد

أبدى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري سعادته بدعم الجماهير المصرية في مواجهة المحرق البحريني.

الاتحاد عبر إلى ربع نهائي البطولة العربية، بعد أن جدد فوزه على المحرق بهدف دون رد هذه المرة في إياب دور الـ 16، هدفٌ وقّع عليه قمر بنفسه. (طالع التفاصيل)

وصرّح قمر بعد المباراة: "قطعنا عهدا على أنفسنا أن نموت في أرض الملعب".

وأضاف "واجهنا فريقا قويا يمتلك جهازا فنيا مميزا".

وأكمل: "أشعر بفرحة جماهير الإسكندرية، نتمنى أن نواصل إسعادهم".

وأتم: "فوجئت بحضور الجماهير المصرية اليوم هنا في البحرين، ساندونا بقوة".

خالد قمر سجل هدف انتصار الاتحاد السكندري من رأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

بينما تألق عماد السيد على مدار شوطي المباراة ليحمي شباك الفريق السكندري.

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