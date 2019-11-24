بالصور – المصري يحتفل بـ كريم العراقي بطل إفريقيا
الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 17:35
كتب : أيمن عيد
احتفل النادي المصري بلاعبه كريم العراقي، بعد مساهمته في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
كريم العراقي
النادي : المصري
وتم تكريم العراقي في حضور أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني وزملائه اللاعبين في استاد بورسعيد.
وصرّح سمير حلبية رئيس المصري: "فخورون بمستوى كريم العراقي، نشكر إيهاب جلال على مجهوده مع اللاعبين".
وأضاف: "قررنا صرف مكافأة 50 ألف جنيه للاعب وتعديل عقده".
فيما عبر العراقي عن امتنانه: "أشكر جمهور مصر وبورسعيد، وأشكر إيهاب جلال على تطوير مستواي، لقد أعطاني نصائح لتنفيذها مع المنتخب".
وأكمل: "أنا سعيد بالروح المتواجدة داخل النادي، هذا يعطيني حافزا للظفر ببطولة مع المصري".
وأشاد إيهاب جلال مدرب المصري بلاعبه: "مستوى كريم العراقي كان رائعا، نشعر بالفخر لما قدمه مع المنتخب".
وسجل العراقي هدف مصر الأول في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 الذي انتهى بالفوز على كوت ديفوار 2-1 بعد وقت إضافي.
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