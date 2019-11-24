بالصور – المصري يحتفل بـ كريم العراقي بطل إفريقيا

احتفل النادي المصري بلاعبه كريم العراقي، بعد مساهمته في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وتم تكريم العراقي في حضور أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني وزملائه اللاعبين في استاد بورسعيد.

وصرّح سمير حلبية رئيس المصري: "فخورون بمستوى كريم العراقي، نشكر إيهاب جلال على مجهوده مع اللاعبين".

وأضاف: "قررنا صرف مكافأة 50 ألف جنيه للاعب وتعديل عقده".

فيما عبر العراقي عن امتنانه: "أشكر جمهور مصر وبورسعيد، وأشكر إيهاب جلال على تطوير مستواي، لقد أعطاني نصائح لتنفيذها مع المنتخب".

وأكمل: "أنا سعيد بالروح المتواجدة داخل النادي، هذا يعطيني حافزا للظفر ببطولة مع المصري".

وأشاد إيهاب جلال مدرب المصري بلاعبه: "مستوى كريم العراقي كان رائعا، نشعر بالفخر لما قدمه مع المنتخب".

وسجل العراقي هدف مصر الأول في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 الذي انتهى بالفوز على كوت ديفوار 2-1 بعد وقت إضافي.

video:1

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول – جمال عبد الحميد.. رمز كل موهبة شابة في ضربات الرأس

هل يقع اتحاد الكرة في أزمة بعد تغيير موعد مواجهات إفريقيا؟

بني سويف لـ في الجول: مباراتنا المقبلة أهم من مواجهة الأهلي "التاريخية"

2019 .. عام العرب بكل جدارة

العالمية لم تعد صعبة.. الهلال إلى الدوحة