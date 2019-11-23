النني يشارك في انتصار بشكتاش على قونيا سبور

ظهر محمد النني في انتصار فريقه بشكتاش على مضيفه قونيا سبور بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري التركي.

وسجل بوراك يلماز هدف المباراة الوحيد لـ بشكتاش.

ليرفع فريق مدينة إسطنبول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع. ويتجمّد رصيد قونيا سبور عند 13 نقطة في المركز 13.

ولعب النني المباراة كاملة، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 53.

وتعد هذه المباراة هي الخامسة على التوالي التي يشارك فيها النني بشكل أساسي مع بشكتاش منذ انتهاء إيقافه.

وشارك النني في مباراة كينيا مع منتخب مصر في التوقف الدولي السابق، وغاب عن الظهور في مواجهة جزر القمر.