النني يشارك في انتصار بشكتاش على قونيا سبور

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

محمد النني - بشيكتاش

ظهر محمد النني في انتصار فريقه بشكتاش على مضيفه قونيا سبور بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 12 للدوري التركي.

وسجل بوراك يلماز هدف المباراة الوحيد لـ بشكتاش.

ليرفع فريق مدينة إسطنبول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع. ويتجمّد رصيد قونيا سبور عند 13 نقطة في المركز 13.

ولعب النني المباراة كاملة، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 53.

وتعد هذه المباراة هي الخامسة على التوالي التي يشارك فيها النني بشكل أساسي مع بشكتاش منذ انتهاء إيقافه.

وشارك النني في مباراة كينيا مع منتخب مصر في التوقف الدولي السابق، وغاب عن الظهور في مواجهة جزر القمر.

محمد النني بشيكتاش الدوري الترك

نرشح لكم

أخر الأخبار

غريب يرد على منتقديه: تأهلت للأولمبياد في نفس يوم إقالتي من المنتخب الأول 8 دقيقة | حلم طوكيو 2020
خبر في الجول – أوباما يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبي 45 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: إصابة أجويرو لا تبدو جيدة 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - إثارة مجنونة و8 أهداف.. الرجاء يعود من بعيد ليقتل الوداد في آخر الثواني ساعة |
بالفيديو - خطأ قاتل من راموس يطعن ريال مدريد بعد 110 ثانية ساعة | أوروبا
بالفيديو - منافس الأهلي.. الهلال يخسر دربي أم درمان أمام المريخ بعد أحداث مؤسفة ساعة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 أحمد غانم لـ في الجول: كلام عبد الغني غير عقلاني تماما.. وسأعاتبه بشدة

قد ينال إعجابك