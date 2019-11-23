جوارديولا: إصابة أجويرو لا تبدو جيدة

لا يعتقد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إصابة لاعبه سيرجيو أجويرو بسيطة.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وغادر أجويرو الشوط الثاني من مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي متأثرا بإصابته.

وقال جوارديولا عقب الممباراة: "أجويرو لا يبدو جيدا، سيخضع غدا للفحص الطبي لمعرفة مدى إصابته".

وأضاف "أما رودري عاد للمشاركة للتو بعد شهر من الغياب خرج في الشوط الثاني".

وأكمل "صعوبة المباراة وقوتها أيضا كانت السبب في خروج دافيد سيلفا".

وأتم تصريحاته "رياض محرز سجل هدف رائع، هو لديه كل الصفات المميزة ويستطيع تقديم الأفضل معنا".

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي.

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