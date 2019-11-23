مران الزمالك - عودة شيكابالا وتأهيل ساسي

عاد محمد عبد الرازق "شيكابالا" لتدريبات الزمالك مرة أخرى بعد انتهاء برنامجه البدني الذي خضع له في الفترة الأخيرة للتعافي من الإصابة.

وشارك شيكابالا في مران الزمالك كاملا وتأكدت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق الأبيض.

كذلك عاد محمد حسن لاعب وسط الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

وظهر في المران محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وعقد معه دراجان مدرب الحراس جلسة وأشاد بمستواه بعد التتويج بالبطولة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ولم يشارك محمد صبحي في المران بسبب الإجهاد الذي يعاني منه بعد انتهاء البطولة.

وانتظم إمام عاشور لاعب المنتخب الأولمبي في التدريبات الجماعية فور عودته للفريق الأبيض.

على جانب آخر أدى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب تونس قبل أيام.

وحصل ثنائي المنتخب الأولمبي مصطفى محمد ومحمد عبد السلام على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني للتعافي من الإجهاد، على أن ينتظم في مران غدا الأحد.

وأدى الثنائي طارق حامد وأشرف بنشرقي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

واكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" بتدريبات تأهيلية في الجيم بسبب إصابته بنزلة برد.

وأخيرا حصل الظهير الأيسر عبد الله جمعة على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني بقيادة ميتشو.

ويلعب الزمالك يوم الإثنين ضد إنبي في الدوري المصري، ثم يطير إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في افتتاح مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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