بالفيديو - سادس مباراة بلا فوز.. لاكازيت ينقذ أرسنال من السقوط أمام ساوثامبتون

منذ 24 أكتوبر الماضي والفوز على فيتوريا جيماريش في الدوري الأوروبي لم ينجح أرسنال في تحقيق أي انتصار خلال 6 مباريات في جميع المسابقات.

وأفلت أرسنال من فخ الهزيمة أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي إذ حول تأخره بهدفين لهدف إلى تعادل 2-2 في الدقائق الأخيرة ضمن مباريات الجولة 13.

ألكساندر لاكازيت أنقذ المدفعجية من سقوط جديد بعد الخسارة أمام ليستر سيتي الجولة الماضية، وسجل هدفي فريقه، أما هدفي القديسيين فسجلهما داني إنجز وجيمس وارد.

إنجز افتتح التسجيل للضيوف مبكرا مع الدقيقة الثامنة مستغلا خطأ فادح من دفاع أرسنال الذي فقد تركيزه مع تنفيذ ركلة حرة لينفرد داني بالمرمى ويسكن الكرة الشباك.

ومع الدقيقة 18 نجح لاكازيت في الاستفادة من عرضية لم يحسن بيير أوباميانج التعامل معها لترتد له ويسدد مباشرة في المرمى.

انتهى الشوط الأول على تلك النتيجة قبل أن يفاجئ ساوثامبتون أصحاب الأرض بهدف جديد بالدقيقة 71 عن طريق جيمس وارد الذي انبرى لركلة جزاء أهدرها قبل أن تعود له ويسجل هدف التقدم مجددا.

ومع الثواني الأخيرة من اللقاء نجح لاكازيت في إدراك التعادل من عرضية من الجهة اليسرى سددها مباشرة دون رقابة، في الدقيقة 95.

ووصل أرسنال إلى أقل عدد من نقاطه عبر تاريخ البريمييرليج بعد مرور 13 جولة، كما فشل في الفوز 5 مباريات متتالية لأول مرة منذ 2011.

وتراجع النادي اللندني إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما بات رصيد ساوثامبتون 9 نقاط في المركز الـ18 (قبل الأخير).

وواصل ليستر سيتي نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة ليحافظ على المركز الثاني في ترتيب المسابقة.

وانتصر الثعالب على برايتون بهدفين نظيفين سجلهما أيوزي بيريز في الدقيقة 64 وجيمي فاردي من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

رصيد ليستر بات 29 نقطة، وقد يتسع الفارق مع ملاحقه تشيلسي (26 نقطة) حال سقوط الأخير أمام مانشستر سيتي اليوم.

وفي باقي المباريات تفوق نورويتش سيتي على إيفرتون بهدفين نظيفين، وضرب بيرنلي واتفورد بثلاثية بيضاء خارج الديار، فيما تفوق وولفرهامبتون على بورنموث 2-1 ليصل إلى انطلاقته الأفضل منذ 45 عاما إذ لم يتعرض لأي خسارة في 8 مباريات متتالية.

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