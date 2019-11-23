التشكيل - محرز أساسي وأجويرو يقود هجوم سيتي.. عودة كانتي مع تشيلسي
السبت، 23 نوفمبر 2019 - 18:49
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وفرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تشكيل الفريقين في الصدام بينهما ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد تشكيل مانشستر سيتي مشاركة الجزائري رياض محرز بشكل أساسي فيما يقود سيرخيو أجويرو الهجوم.
أما في تشيلسي فقد عاد نجولو كانتي للمشاركة من جديد بعد غياب للإصابة، وشارك على حساب ميسون ماونت.
وجاء تشكيل السماوي كالآتي.
حراسة المرمى: إديرسون مورايش.
الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، فيرناندينيو، بيناجمين ميندي.
الوسط: رودري، دافيد سيلفا، كيفن دي بروين.
الهجوم: رياض محرز، سيرخيو أجويرو، رحيم سترلينج.
How we line-up against Chelsea! 🙌
Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, Rodrigo, Silva (C), Mahrez, De Bruyne, Sterling, Aguero
Subs | Bravo, Walker, Gundogan, Jesus, Angelino, Otamendi, Foden
🔵 #MCICHE #ManCity pic.twitter.com/k4SB0GfYCz— Manchester City (@ManCity) November 23, 2019
وجاء تشكيل الزرق كالآتي.
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، كورت زوما، فيكايو توموري، إيميرسون.
الوسط: نجولو كانتي، جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش.
الهجوم: ويليان، تامي أبراهام، كريستيان بوليسيتش.
Here's your Chelsea team today! 💪
Thoughts? #MCICHE pic.twitter.com/RvkmhT2myp— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2019
ويتفوق تشيلسي على مانشستر سيتي في الترتيب بفضل نقطة وحيدة، إذ يتواجد البلوز ثالثا بـ26 نقطة مقابل 25 لسيتي الرابع.
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