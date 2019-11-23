كأس مصر - الترسانة وفاركو ودكرنس يكملون عقد دور الـ32

لم يشهد اليوم الأخير للدورالتمهيدي من كأس مصر 2019-2020 مفاجآت، وأسفرت المواجهات الخالصة بين أندية الدرجة الثانية عن خروج الحمام والمنصورة والأولمبي والبنك الأهلي ومنتخب السويس.

واكتسح نادي بني سويف ضيفه عرب الرمل برباعية مقابل هدف، سجل لبني سويف محمود بكري وأحمد عبد الرازق ومحمد صادق وطه نادي.

وصعد دكرنس بعد الفوز على الحمام بهدف نظيف سجله إسلام رأفت، وصعد أبو قير للأسمدة بقيادة علاء نوح بعد الفوز على المنصورة بهدفين دون رد سجلهما كرفالا.

وفاز الإعلاميين على البنك الأهلي بهدفين دون رد سجلهما نشأت مسعد وخالد مايز وطرد حكم المباراة اللاعب محمد مصطفي ميدو من البنك الأهلي.

وصعد فاركو على حساب منتخب السويس بالفوز بركلات الترجيح 5/4 بعد التعادل بهدف لكل فريق، سجل لمنتخب السويس أسامة مرعي وسجل لفاركو يحيي زايد من ركلة جزاء.

وفاز بيلا على مركز شباب سنورس بهدفين دون رد سجلهما حسني عزوز وسيد شعبان.

وفي مباراة بين بطلين سابقين للدوري الممتاز، الترسانة والأولمبي، تمكن الأول من الصعود بعد الفوز بهدفين دون رد سجلهما إيهاب فؤاد ومحمد عضل.

وستجري غدا الأحد قرعة دور الـ 32 لكأس مصر بعد تأهل 14 ناديا ستنضم لـ 18 ناديا ينتمون للدوري الممتاز.

واكتمل نصاب الأندية المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس مصر وهي قنا والعبور بالقليوبية والجزيرة بمطروح والشرقية أندية القسم الثالث.

بالإضافة إلى بتروجت والنجوم والنصر وبني سويف ودكرنس وفاركو والترسانة وبيلا وأبو قير للأسمدة والإعلاميين.

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