تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة أمام كريستال بالاس

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 14:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يجلس نجمنا المصري محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أعلن أمس أنه ليس متأكدا من إمكانية مشاركة هداف الموسمين السابقين بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وفضّل الألماني الإبقاء على صلاح الذي لم يخض أي مباراتي المنتخب الوطني بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة في الكاحل.

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وتعد مباراة كريستال بالاس الثانية لمحمد صلاح مع ليفربول التي لا يبدأها الموسم الحالي بعدما غاب عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الريدز كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - ألكسندر أرنولد

الوسط: جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - فابينيو

الهجوم: أوكسلايد تشامبرلين - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو

البدلاء: أدريان – جيمس ميلنر – نابي كيتا – محمد صلاح – جو جوميز – آدم لالانا – ديفوك أوريجي.

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