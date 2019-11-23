نهاية حقبة نابولي؟ دي لاورينتس يجمد رواتب اللاعبين

تشير بعض التقارير إلى أن أوريليو دي لاورينتس مالك نابولي الإيطالي جمّد رواتب لاعبي الفريق ويستهدف خصم 25% منها وبيع أبرز نجوم البارتينوبي.

النادي أصبح في حرب خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما رفض اللاعبين وكارلو أنشيلوتي الدخول في معسكر مغلق لمدة 5 أيام عقب مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

رفض اللاعبين ومدربهم أثار غضب دي لاورينتس، ووعد بالرد على عدم الانصياع لطلبه وقرر عدم التراجع.

ووفقا لـ صحف "جازيتا ديللو سبورت" و"توتو سبورت" فأنه تم تجميد رواتب شهر أكتوبر اللاعبين كنوع من أنواع العقاب، كما يفكر في إيقاف 25% من رواتبهم.

ويفكر بعض من اللاعبين مقاضاة النادي بشكل قانوني للحفاظ على حقوقهم.

"جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية قالت أيضا إن نابولي يستعد في المقام الأول لبيع نجمه كاليدو كوليبالي والذي سيعود عليه بعائد مادي كبير من بين القائمة التي ضمت 6 لاعبين آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوريليو دي لاورينتس رئيس النادي يسعى لبيع كل من دريس ميرتينس وخوسيه كاييخون ولورينزو إنسيني وألان والسيد هيساي وفوزي غلام.

ويعد اللاعبان دريس ميرتينس (32 عاما) وكاييخون (32 عاما) الوحيدان ضمن القائمة الذي ينتهي تعاقدهما مع نابولي بنهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانهما التوقيع على عقد مبدئي مع أي فريق خلال يناير المقبل مالم يقم نابولي ببيعهما بمقابل مادي قبل ذلك.

نابولي يحتل حاليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد 12 جولة برصيد 19 نقطة، ويستعد لمواجهة ميلان في الجولة الـ 13.

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