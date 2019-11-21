رمضان صبحي: الحديث عن صلاح سابق لأوانه.. امنحوا 21 رجلا حقهم

طالب رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي من الإعلام منح لاعبو الفريق حقهم بعد التأهل لأولمبياد طوكيو قبل الحديث عن الحاجة لضم محمد صلاح للفريق.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الوصول لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وتسمح اللوائح بإضافة 3 لاعبين من كبار السن إلى القائمة النهائية في الأولمبياد.

وخلال المؤتمر الصحفي تم توجيه السؤال لشوقي غريب المدير الفني عن عدم تهنئة محمد صلاح للفريق حتى الآن وهل سيتم ضمه.

وطلب غريب من رمضان صبحي الإجابة وقال قائد المنتخب: "بالنسبة لموضوع التهنئة، بالفعل اتصل بي محمد صلاح أمس وطالبني أبارك للمنتخب بالكامل بمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو".

وبالحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، أضاف رمضان "مع احترامي للجميع هذه القائمة ضمت 21 (راجل) كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك بالإضافة لمصابين الذين كانوا بجانبا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة".

وشدد "أطالب من الإعلاميين والصحفيين ومواقع التواصل الاجتماعي احترام هؤلاء الرجال ومنحهم ما يستحقونه أولا مع احترامي للجميع عن الثلاثي الذي قد ينضم".

وأوضح رمضان صبحي "في النهاية هذه قناعات المدير الفني، شوقي غريب وجهازه من سيحدد احتياجاته وبالتأكيد أي لاعب سيكون إضافة إلينا".

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رمضان صبحي ينال تصفيق الإعلامين بالمؤتمر الصحفي بعد رده على سؤال هل المنتخب الأولمبي في احتياج لمحمد صلاح أم لا!؟



"مع احترامي لكل الناس اللي بتتكلم في 21 راجل في المنتخب تعبوا محتاجين ياخدوا حقهم الأول، قبل ما نتكلم مين هينضم من المنتخب الأول"#العبها_صح pic.twitter.com/tUXOjJVHNn — dmc sports (@DMCSports) November 21, 2019

ومن جانبه أجاب شوقي غريب "كمواطن مصري أنا افتخر بوجود محمد صلاح لما يفعله كدعاية لبلده، لقد رفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية والعالمية وهذا كلام لا يحتاج لشك".

وأضاف "نلعب مباراة مهمة تهم سمعة الكرة المصرية، منذ أربعة أشهر غادرنا هذا الملعب ونحن نبكي بسبب خسارة أمم إفريقيا، لذلك من المهم تقديم مباراة رائعة في النهائي".

وشدد غريب "احتياج المنتخب لمحمد صلاح من عدمه ليس مجال للحديث في الوقت الحالي، سنعلن عن ذلك في يونيو 2020".

وأوضح "المنتخب الأول لديه مباريات مهمة في شهر مارس وفي نهاية أغسطس".

وأتم غريب حديثه "لذلك سنختار وفقا لاحتياجنا وسيتم إعلان ذلك في وقتها".

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