مدرب كوت ديفوار: أبارك لمصر وشكرا على الاستقبال.. حققنا المطلوب بالفعل

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 00:32

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

هنأ إبراهيما كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي نظيره منتخب مصر على الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتوج منتخب مصر باللقب للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على كوت ديفوار بهدفين لهدف في النهائي في استاد القاهرة الذي أقيم يوم الجمعة.

وقال كامارا عقب المباراة: "أبارك لمصر على التتويج باللقب وأشكرها على الاستقبال".

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وأضاف "حققنا المطلوب بالفعل بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وفخور بأننا كنا ندا كبيرا لمنتخب مصر".

وأتم "رغم الهزيمة ولكنني سعيد بأداء المنتخب في النهائي فهم قدموا كل شيء".

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