رمضان صبحي يكشف سر قناع "لا كاسا دي بابل" وصاحب الفكرة

كشف رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، سر قناع مسلسل "لا كاسا دي بابل" الذي وصل به الفريق لاستاد القاهرة قبل نهائي أمم إفريقيا.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لقناة بي إن سبورت عقب اللقاء: "قبل أي شيء أبارك للجماهير المصرية ولزملائي اللقب المستحق، والذي تعبنا لحصده".

وأضاف "اللاعبون يأتون لي في غرفتي، ونحاول ابتكار أفكار جديدة دائما. طاهر محمد طاهر هو من اقترح فكرة ارتداء قناع لا كاسا دو بابل".

وأتبع "كذلك كانت هناك أفكار أخرى من لاعبين آخرين من قبل، مثلما دخلنا قاعة المؤتمرات وقت مؤتمر شوقي غريب".

وواصل "الأهم أننا كنا رجال، هذا هو الأهم، وكنا سعداء بإسعاد الجماهير المصرية".

صبحي أكمل "هو أول كأس أحمله في حياتي كقائد، ولذلك له طعم مختلف بطبيعة الحال".

وأتم "تخلصنا من الضغوطات وتأهلنا. خروج المنتخب الأول وضع علينا ضغوطا كبيرة والجماهير لم تساندنا بقوة في بداية البطولة، لكننا أعدنا الثقة لهم وأسعدناهم في النهاية".

كان لاعبو المنتخب الاولمبي قد دخلوا استاد القاهرة مرتديين قناع "سيلفادور دالي" والمشهور بمسلسل "لا كاسا دي بابل" الإسباني.

وتوج رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب في البطولة بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين خلال مشوار البطولة.

منتخب مصر توج بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في النهائي.

video:1

اقرأ أيضا:

ما أجمل التتويج في استاد القاهرة.. مصر بطلا لأمم إفريقيا تحت 23 بملحمة أمام كوت ديفوار

رمضان صبحي أفضل لاعب في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما

بالفيديو - أول أهدافه في البطولة.. العراقي يتقدم لمصر على كوت ديفوار

حلم طوكيو - جنوب إفريقيا تنتفض وتقتنص بطاقة التأهل الثالثة على حساب غانا

حوار – فايلر: من حق جماهير الأهلي الحلم بإفريقيا.. وأتعامل بميزان العدل