السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 22:54

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - رمضان صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

وجه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تهنئته للشعب المصري والمنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو".

وأضاف "إنجاز جديد يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة".

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وأتم "إنجاز يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".

كان منتخب مصر الأولمبي قد حقق كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

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