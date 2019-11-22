السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا

وجه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تهنئته للشعب المصري والمنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو".

وأضاف "إنجاز جديد يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة".

وأتم "إنجاز يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".

أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو. إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة. إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 22, 2019

كان منتخب مصر الأولمبي قد حقق كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

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