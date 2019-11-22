حوار – فايلر: من حق جماهير الأهلي الحلم بإفريقيا.. وأتعامل بميزان العدل

يرى ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، إن من حق جماهير فريقه الحلم بتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

فايلر أجرى حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وتحدث فايلر خلال حواره عن حلم التتويج بدوري أبطال إفريقيا. عن ثقته بجميع اللاعبين والفرصة المتاحة لهم جميعا بميزان العدل، وعن مباراتي النجم الساحلي والجونة المنتظرتين.

وكل ما يلي على لسان فايلر للموقع الرسمي للأهلي.

أسباب تألق اللاعبين

"جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب، لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف، وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".

مشكلة الإصابات

"حزنت لتعرض أكثر من عنصر أساسي في الفريق للإصابة خلال الفترة السابقة. مع ذلك فأنا أثق في جميع اللاعبين المتاحين لتعويض الغيابات، والظهور بمستوى جيد، وهذه فرصتهم لإثبات أنفسهم وإظهار إمكانياتهم الفنية".

الشهر الأخير شهد تجدد إصابة محمد محمود لاعب وسط الأهلي بقطع في الرباط الصليبي بالقدم الأخرى، فيما أصيب حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة، بجانب إصابة أليو ديانج بإجهاد في العضلة الضامة، وتمدد مدة غياب محمود متولي مدافع الفريق بعد إصابته أمام الزمالك في لقاء كأس السوبر المصري.

مباراتا النجم الساحلي والجونة

"جزء رئيسي من مهام عملي هو دراسة المنافسين؛ لذلك درسنا فريق النجم جيدا، ونعرف الكثير من الأمور عنه، لكن الأهم بالنسبة لنا الآن هو مباراة الجونة في بطولة الدوري؛ لأنه لقاء له أهميته الكبيرة؛ لذلك تركيزنا حاليا ينصب على تلك المواجهة من أجل الفوز بالنقاط الثلاث، وبعدها نواصل ونستكمل العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلي".

"التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حق مشروع لجماهير الأهلي وهو حلم لي أنا شخصيا أيضا، ولكل اللاعبين بالفريق، لكن يجب ألا نغفل أن هناك منافسين أقوياء ولديهم مدربون على أعلى مستوى ولاعبون مميزون، وطموحهم أيضا تحقيق اللقب القاري، وهذا ليس في البطولة الإفريقية فقط، بل في بطولة الدوري المصري أيضا، فهناك فرق جيدة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في كل المباريات لنستحق التتويج باللقب".

انطباعه الأول عن مصر

"أحمل انطباعا جيدا جدا عن مصر، وأحب المصريين؛ لأنهم طيبون للغاية. حضرت إلى هنا من أجل العمل وإسعاد جماهير الأهلي، ورغم ذلك لا يمكن إغفال الجانب السياحي في مصر وزيارة بعض الأماكن التي كانت لدي رغبة قديمة في زيارتها مثل الأهرامات والمتحف المصري، أتطلع لزيارة أماكن أخرى".

"أعضق الأكل المصري أيضا، خاصة المتعلق بالأسماك. لكن معظم أوقاتي في القاهرة تتمثل في التحضير للعمل الذي لا يقتصر على المران فقط، بل دراسة كل ما هو متعلق بفريقي، وكذلك المنافسين، وأشاهد المباريات لتحليل المستوى؛ سواء لفريقي أو للمنافسين للاطلاع على كافة التفاصيل بجانب أنني أقوم بالتسوق على فترات".

"لا أفضل الحديث عن حياتي الخاصة. لكن بشكل عام، لدي زوجة، وولدان يلعبان كرة القدم في سويسرا".

ريني فايلر تولى تدريب النادي الأهلي بداية الموسم الجاري، خلفا لمحمد يوسف الذي تولى تدريب الفريق مؤقتا بعد مارتين لاسارتي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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