بالفيديو - أول أهدافه في البطولة.. العراقي يتقدم لمصر على كوت ديفوار

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 20:49

كتب : FilGoal

كريم العراقي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

وضع كريم العراقي المنتخب الوطني الأولمبي في المقدمة أمام كوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

المنتخبان ضمنا مكانهما في الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد تخطي عقبة جنوب إفريقيا وغانا في نصف النهائي.

ومع الدقيقة 36 تمكن كريم العراقي من تدوين أول أهدافه مع الأولمبي في البطولة، مستغلا اختراق رائع من رمضان صبحي وتمريرة عرضية قابلها بباطن القدم.

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ويأمل الفراعنة في تحقيق لقب بطولة إفريقيا تحت 23 عاما لأول مرة في تاريخهم، إذ أنها البطولة الوحيدة في مختلف الفئات العمرية التي لم تتوج بها مصر.

ويعد هذا الهدف ثاني أهداف العراقي مع الأولمبي بعدما سجل وديا في شباك تونس.

ووصل المنتخب المصري إلى 10 أهداف كأكثر من سجل في تاريخ بطولات إفريقيا تحت 23 عاما.

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