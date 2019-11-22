حلم طوكيو - جنوب إفريقيا تنتفض وتقتنص بطاقة التأهل الثالثة على حساب غانا

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، بفوزه على غانا بركلات الجزاء الترجيحية 6-5، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

جنوب إفريقيا ظفرت بالمركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بتفوقها على غانا في استاد القاهرة، لتكون ثالث –وآخر- المتأهلين إلى الأولمبياد عن قارة إفريقيا.

حبيب محمد تقدّم لـ جنوب إفريقيا بهدف بالخطأ في مرمى بلاده غانا، قبل أن تتعادل غانا في مطلع الشوط الثاني بهدف إيفانز منساه.

قبل أن يعيد البديل كاموهيلو ماهلاتسي جنوب إفريقيا للمقدمة، إلا أن صامويل أوبينج تعادل لـ غانا في الوقت القاتل.

ثم حلت ركلات الجزاء الترجيحية ونصرت جنوب إفريقيا بعد ماراثون امتد لـ 8 دورات من التسديد.

وكان منتخبا مصر وكوت ديفوار قد ضمنا عبورهما إلى الأولمبياد، بالوصول إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بـ جنوب إفريقيا وغانا في نصف النهائي على التوالي.

لتتأهل جنوب إفريقيا إلى الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها، والثانية على التوالي.

جنوب إفريقيا تقدمت في الدقيقة 15 بعد انطلاقة لوثر سينج الذي أرسل عرضية وضعها حبيب محمد بالخطأ في شباك غانا.

وكادت جنوب إفريقيا أن تضاعف تقدمها بهدف ثانٍ في الدقيقة 30، لكن ليل فوستر أهدر فرصة سهلة.

مع بداية الشوط الثاني انتفض إيفانز منساه جناح غانا، وأدرك التعادل في الدقيقة 56 بتسديدة رائعة عجز حارس مرمى جنوب إفريقيا عن إبعادها.

لكن المباراة عادت للأقدام الجنوب إفريقيا بعد دقائق قليلة، عندما سجل كاموهيلو ماهلاتسي التقدم لبلاده بعد لحظات من دخوله بديلا.

من جانبه، أهدر منساه فرصة التعادل لـ غانا في الدقيقة 76، وسدد كرة أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء.

فيما سنحت فرصة قتل المباراة لـ ماهلاتسي في الدقيقة 77، لكن كرته جانبت المرمى.

ليأتي العقاب الغاني في الدقيقة 84، عندما انطلق منساه من الجهة اليمنى وأرسل عرضية، تابعها صامويل أوبينج في المرمى الجنوب إفريقي.

المباراة المثيرة عجزت عن استقبال أهداف جديدة، وانتهت على التعادل، لتنتقل إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرةً.

















































ركلات الموت بدأت بإهدار أول ركلة بواسطة تيركيوس ميليبي لاعب جنوب إفريقيا.

لاعبو جنوب إفريقيا انتظروا حتى ركلة غانا الرابعة ليتصدى حارسهم لتسديدة كينجسلي فوبي ويوازن الكفة.

مع انتهاء أول 5 دورات بالتعادل 4-4، انتقل الطرفان إلى ركلات الموت المفاجئ.

فأهدر كاتليجو موهامبي لاعب جنوب إفريقيا أمام تصدي حارس مرمى غانا.

ليأتي حلم طوكيو بين قدمي إدوارد ساربونج لاعب غانا، لكنه أطاح بالكرة أعلى المرمى بغرابة.. وامتد التنافس.

الصراع انفض في الركلة الثامنة لـ غانا عندما أهدر كجوي بتصدي من الحارس مبوتو، لتعبر جنوب إفريقيا إلى الأولمبياد.

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