رمضان صبحي أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23

توج رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي بجائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وفاز رمضان بالجائزة عقب تتويج منتخب مصر باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بفضل الفوز في النهائي على كوت ديفوار بهدفين لهدف.

وسجل رمضان صبحي ثلاثة أهداف خلال مشوار البطولة.

كما توج محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر بجائزة أفضل حارس في البطولة.

وظفر محمد مهاجم الفراعنة بجائزة هداف البطولة.

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