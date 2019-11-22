مصطفى محمد يتوج هدافا لأمم إفريقيا تحت 23.. وغريب أفضل مدرب

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 22:44

كتب : عاطف شادي

مصطفى محمد - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

توج مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي بجائزة هداف كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد نهاية منافساتها وتتويج الفراعنة باللقب للمرة الأولى في التاريخ.

وسجل مصطفى محمد أربعة أهداف في البطولة بواقع هدف في مالي وهدفين في غانا وهدف في الكاميرون.

وتفوق مصطفى في سباق الفوز بالجائزة على زميله في المنتخب المصري رمضان صبحي صاحب الثلاثة أهداف.

وتلى مصطفى ورمضان، مواطنهما عبد الرحمن مجدي الذي سجل هدفي بالتساوي مع الإيفواري يوسف داو والغاني ياو يبواه ومواطنه أوسوك كوابينا وكذلك إيفانز منساه.

وتوج شوقي غريب المدير الفني للمنتخب بجائزة أفضل مدير فني في البطولة.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغريدة عبر حسابه على تويتر أعلن فيها فوز غريب بالجائزة رغم عدم الإعلان عنها في الملعب بحفل تسليم الجوائز والميداليات.

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