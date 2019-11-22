كونتي يعترف بالتحكم في الحياة الجنسية للاعبيه

اعترف أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان، بتحكمه في تفاصيل الحياة الجنسية للاعبيه.

كونتي يقود إنتر منذ مطلع الموسم الجاري، ويبدو مهتما بكافة التفاصيل، حتى لو وصل الأمر إلى أكثر الأفعال خصوصية: ممارسة الجنس.

وصرّح كونتي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "خلال الموسم، أنصح لاعبيني بممارسة الجنس لفترات قصيرة وبأقل مجهود ممكن، ومن الأفضل لهم أن يحدث ذلك بأوضاع مريحة".

وأضاف: "يُفضَل أن تحدث الممارسة مع زوجاتهم، لأن مع سيدات أخيرات.. حسنا، سيتوجب عليهم بذل مجهود إضافي".

ولا يعد كونتي المدرب الوحيد الذي يشرف على الممارسات الحميمة للاعبيه، بل سبقه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي.

وصرّح سمير نصري أحد اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادة بيب في سيتي بوقت سابق: "جوارديولا يُفضل أن يكون النشاط الجنسي للاعبيه قبل منتصف الليل ليحظوا بنوم مريح، حتى لو كان اليوم الثاني إجازة".

وواصل: "أخبرنا أنه استخرج أفضل ما في ميسي بتلك الطريقة، ومن روبيرت ليفاندوفيسكي، وأنها وسيلة فعالة لتجنب الإصابات العضلية".

ويحتل إنتر المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر.

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