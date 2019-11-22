بيان رسمي – إعمالا بمبدأ المساواة.. المصري يطلب زيادة عدد جماهيره إفريقيا

طالب النادي المصري بزيادة العدد المسموح لحضور جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية.

وأصدر النادي المصري بيانا رسميا، مطالبا فيه وزارة الداخلية بالعمل على زيادة عدد مشجعي الفريق في المباريات الإفريقية.

المصري يهدف لرفع عدد جماهيره لتتراوح بين حمسة آلاف إلى عشرة آلاف مشجع.

وجاء بيان المصري كالتالي:

أرسلت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه قيام الاتحاد بمخاطبة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية للعمل على زيادة عدد مشجعي المصري في مبارياته بالمجموعة الأولى من البطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر ليتراوح بين خمسة آلاف الى عشرة الاف مشجع.

وذلك تماشياً مع ما هو متبع مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، وأكدت إدارة النادي المصري في خطابها أن زيادة عدد مشجعي المصري سيحقق مبدأ المساواة مع الأندية المصرية ويخفف حالة الاحتقان لدى جماهير النادي المصري التي تسعى لمؤازرة ناديها خلال دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة التي يريد فيها الجميع داخل النادي المصري الوصول إلى أبعد مدى خلالها والمنافسة على تحقيق اللقب وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالمؤازرة الجماهيرية الفعالة.

كان المصري قد توصل لاتفاق مسبق مع الجهات الأمينة لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية.

ويقع المصري في المجموعة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية، بجانب فرق بيراميدز، ونواذيبو الموريتاني، وإينوجو رينجرز النيجيري.

ويبدأ المصري مبارياته في البطولة بملاقاة نواذيبو في موريتانيا يوم 1 ديسمبر المقبل.

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