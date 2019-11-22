مران الأهلي - انتظام عاشور وإكرامي وسليمان.. مشاركة معلول وجيرالدو

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 17:47

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - وليد سليمان - الأهلي - فيتا كلوب

انتظم الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران يوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الثلاثي قد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء أمس الأول الأربعاء.

وشارك التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو في تدريبات الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

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وكان الثنائي قد شارك مع منتخبي بلادهما في تصفيات إفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

واستهل المدرب ريني فايلر المران بمحاضرة قصيرة للاعبين، قبل أن يشهد حراس المرمى تدريبا قويا.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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