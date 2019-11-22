الأهلي: ميزانيتنا بلغت 2 مليار والفائض 322 مليون جنيه

نشر النادي الأهلي بيانا رسميا كشف فيه عن تحقيقه لفائض قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019 وذلك على هامش الجمعية العمومية التي يعقدها يوم الجمعة.

وجاء بيان النادي كالتالي: "حققنا طفرة مالية جديدة نجح خلالها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، فالتقرير المالي أكد أن ميزانية النادي في 30-6-2019 وصلت إلى 2 مليار جنيه مقارنة بـ1.3 مليار في نفس الفترة عام 2018، كما حقق فائضا قدره 322 مليون جنيه خلال العام المالي 1-7-2018 إلى 30-6-2019.

وواصل "على صعيد الأصول الثابتة في بند الأراضي، كشف التقرير عن وجود زيادة وصلت إلى 348 مليون تمثل قيمة أرض فرع النادي في التجمع الخامس".

واسترسل "بالنسبة للأصول الثابتة، شهد التقرير زيادة في قيمتها من مبان وآلات ومعدات وأثاث وأدوات وأجهزة بمبلغ 35 مليون جنيه، متمثلة في العديد من البنود المختلفة ويأتي في مقدمتها مبنى صالون الأعضاء الجديد وتطوير مطعم المرسى ومشروع منطقة حديقة العائلات وإنشاء ساحتين للانتظار بالإضافة لتنفيذ أعمال كابل التغذية الرئيسي لمجمع حمام السباحة".

وأكمل "وصلت الإيرادات المحققة فعليا للنادي خلال السنة المالية إلى 1.2 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة قيمة المشروعات الجاري تنفيذها عام 2018-2019 من 40 مليون جنيه إلى 110، وأبرزها مشروعات المنطقة الترفيهية وتطوير الأسوار والبوابات وإنشاء منطقة جلوس الأعضاء وغيرها من المرافق والمشروعات الخدمية".

وتطرق بيان الأهلي للحديث عن عقود الرعاية والبث: "توقيع عقد رعاية جديد يحصل النادي بموجبه على 510 مليون جنيه في 4 سنوات وتبلغ حصة النادي سنويا إلى 127.5 مليون جنيه بداية من عام 2018-2019، مقابل 77 مليون جنيه، كما تم توقيع عقد البث الفضائي الجديد والذي يحصل بموجبه النادي على 400 مليون جنيه في 4 سنوات وتبلغ حصة النادي 100 مليون جنيه سنويا مقابل 50 مليون جنيه".

وواصل "حصول النادي على مليون 750 ألف دولار ما يعادل 31.2 مليون جنيه نظير مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصفوفه مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2018 بروسيا".

واستطرد "أكاديمية النادي حققت زيادة مالية بقيمة 13.45 مليون جنيه نظير الاشتراكات".

وأتم البيان "تدعيم فريق كرة القدم والقطاع بالكامل وباقي ألعاب النشاط الرياضي بصفقات بلغت قيمتها 212.4 مليون جنيه، كما تم تطبيق اللائحة المالية الجديدة الخاصة بالنشاط الرياضي ابتداء من نوفمبر 2018 بعد إضافة بعض التعديلات الإيجابية إليها، والتي من شأنها خدمة قطاع النشاط الرياضي التي بلغت مصاريفه 192 مليون جنيه مقابل 139 مليون".

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