قال صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي إن فريقه لا يفكر في طلب تأجيل مباراته ضد الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية أو الغيابات في الفريق، لكن كل تركيزه منصب على المباراة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "لا نفكر فيما يتردد حول غياب عدد كبير من لاعبي الجزيرة الأساسيين".

وأكمل "ما أعرفه أمر وحيد وهو أن المباراة في موعدها ولا هدف لنا سوى الفوز والتأهل للدور التالي".

وواصل "سمعنا في الأيام الماضية الكثير من الكلام ووصلت لنا العديد من المكاتبات حول تأجيل اللقاء، وتأكدنا أن المباراة في موعدها".

وتابع "سنسافر فجر السبت في طريقنا إلى الإمارات لأداء اللقاء وهو ما نركز فيه مع الـ19 لاعب الذين استقر الجهاز الفني عليهم لخوض المباراة".

وأتم "نعلم أن هناك رغبة من المنافس في تعويض هزيمته بأي شكل في الذهاب وهو ما نحن جاهزون لتخطيه".

وكان الإسماعيلي قد فاز في لقاء الذهاب في مصر بنتيجة 2-0.

ويواجه الإسماعيلي نظيره الجزيرة الإماراتي يوم 26 من الشهر الجاري في إياب دور الـ16 من البطولة العربية.

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