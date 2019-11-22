الجنايني: أثق في قدرتنا على حصد لقب بطولة إفريقيا تحت 23 عاما

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 15:35

كتب : عاطف شادي

فرحة المنتخب الأولمبي

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ثقته بقدرة المنتخب الأولمبي على تحقيق لقب بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال الجناينى في تصريحاته للجنة الإعلامية للبطولة: "قدم لاعبو المنتخب الأولمبي، أداءً أكثر من رائع في البطولة، وقادرون على الاستمرار في تقديم هذا الأداء اليوم والتتويج باللقب رغم قوة كوت ديفوار".

وتابع "يجب أن نوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين بعد هذا الأداء الراقي".

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وأضاف: "أتوقع امتلاء الاستاد عن أخره في مباراة اليوم، وهذا ليس بالغريب عن الجماهير المصرية الداعم الأول والرئيسي لجميع المنتخبات القومية".

ويخوض المنتخب الأولمبي المباراة النهائية أمام كوت ديفوار على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم يحقق المنتخب المصري لقب تلك البطولة سابقا، إذ كان أفضل مركز هو الثالث في نسخة 2011.

الفراعنة ضمنوا مقعدهم في أولمبياد طوكيو 2020 عقب الوصول للنهائي للمرة الثانية عشر في التاريخ.

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