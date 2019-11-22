الأهلي يستعرض إنجازات الفرق الرياضية على هامش الجمعية العمومية

نشر النادي الأهلي بيانا رسميا عبر موقعه استعرض من خلاله إنجازات الفرق الرياضية لديه على هامش الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة.

وجاء نص البيان كالتالي: "واصل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال التحليق عاليا بكافة البطولات التي خاضها بالعلامة الكاملة دون خسارة، محققا الدوري الممتاز وكأس مصر وبطولة إفريقيا وأصبح على مقربة من الوصول إلى رقم تاريخي غير مسبوق بتحقيق الفوز رقم 100 على التوالي في كافة البطولات".

وتابع "فريق سيدات الطائرة تربع أيضا على العرش محليا وقاريا بتحقيق بطولات الدوري والكأس المحليين بجانب بطولة إفريقيا".

وأكمل "حصد الفريق الأول لكرة السلة دوري المرتبط للمحترفين بجانب وصافة كأس مصر، الأمر الذي دفع الإدارة للقيام بأكبر عملية إحلال وتجديد للفريق بملايين الجنيهات لجلب أبرز العناصر من مصر وخارجها وضم لاعبين مثل إيهاب أمين وأحمد إسماعيل ومحمود الزيات والأمريكي أليكس يونج بجانب منح الفرصة للمواهب الشابة من أبناء قطاع الناشئين".

واسترسل "نجح فريق سيدات السلة في تحقيق لقب بطولة منطقة القاهرة ودوري السوبر والمرتبط واكتفى بالوصافة في كأس مصر والبطولة العربية وساهم ثلاثي سيدات السلة بالأهلي هالة مصطفى وثريا محمد ونور طلعت في تتويج مصر ببطولة إفريقيا 3x3 لأول مرة في تاريخ اللعبة بمصر وحصلت ثريا على جائزة أفضل لاعبة".

وتابع "بالنسبة لكرة اليد رجال فحقق الفريق الأول لقب كأس مصر واكتفى بوصافة دوري المحترفين والبطولة الإفريقية والسوبر الإفريقي، ما دفع مجلس الإدارة للتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين مثل محمد جمال وأحمد عادل وباهر البدراوي وكذلك المدير الفني السويدي أولا ليندجرين لتصحيح مسار الفريق".

بيان الأهلي واصل "حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات الرباعية الدوري والكأس والسوبر المحليين وبطولة منطقة القاهرة".

وأردف "نجح رجال تنس الطاولة في تحقيق بطولات الدوري العام وكأس مصر ومنطقة القاهرة والبطولة العربية التي شهدت تفوق سيد لاشين على المصنف السابع عالميا في النهائي، وتوج فريق السيدات بكافة البطولات التي شارك بها على مدار العام".

وواصل "قطاع الجمباز حصد عشرات الميداليات المحلية ونجحت فرح سيد محمود في الفوز بذهبية الفرق وفضية الفردي سيدات وفضية حصان القفز سيدات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب".

وبالنسبة للتنس بيان الأهلي أكمل "حققت ميار شريف وشقيقتها رنا الذهبية لزوجي السيدات في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب".

والتفت البيان إلى إنجازات قطاع السباحة فقال: "تفوق القطاع بشدة، بعد أن حققت هانيا مورو 4 ميداليات ذهبية في سباقات 1500 متر و200 متر و400 متر و800 متر حرة في دورة الألعاب الإفريقية، ونجح أحمد أكرم في الفوز بذهبيتي 800 و150 متر حرة، كما حصد علي خلف ذهبية 50 متر حرة وفضية 100 متر حرة و50 متر فراشة في نفس البطولة، ومحمد سامي بذهبية 50 متر ظهر وبرونزية 100 متر حرة وفضية 100 متر، أما أحمد حمدي سالم حصد برونزية 200 متر فراشة وبرونزية 400 متنوع وعبد الرحمن سامح ذهبية 50 متر فراشة وحصلت سارة سليمان على برونزية 100 متر صدر".

وأشار بيان القلعة الحمراء إلى إنجازات كرة الماء، فقال: "نجح لاعبو الأهلي في التتويج بالمركز الأول وذهبية إفريقيا للناشئين مواليد 2003 وواصل اسكواش الفريق تميزه عالميا بعدما حقق مصطفى عسل المركز الأول ببطولة العالم للشباب تحت 19 عاما في ماليزيا والأول في بطولة إنجلترا المفتوحة".

واستطرد البيان: "جيانا فاروق حصدت ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في اليابان وبرونزية دورة الألعاب الإفريقية، أما شهاب عبد العزيز فحصد ذهبية رمي القرص، ومصطفى الجمل حصد ذهبية الإطاحة بالمطرقة وإسلام مسعد ومحمد مجدي حمزة على فضية رمي الجلة، وأحمد حمدي على فضية نفس اللعبة لكن بالبطولة العربية".

وأتم البيان حديثه عن إنجازات قطاع أصحاب الهمم قائلا: "حقق يوسف علاء الدين 3 ميداليات متنوعة في منافسات السباحة ببطولة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص بالإمارات، وفي نفس البطولة حققت ندى يوسف فضية وذهبية وحقق مؤمن أحمد عبد الرحمن 3 ميداليات، بالإضافة لوسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد فوزه بذهبية الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص في لعبة الفلور هوكي، وحصل محمد ياسر على ميداليتين ذهبيتين في منافسات البولينج في بطولة الألعاب الإقليمية بالأولمبياد ومريم عزب على وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد ذهبيتي بطولة الأولمبياد".

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