مؤتمر سولشاير: وجود بوكيتينو لا يزعجني.. ومن الجيد عودة مورينيو للتدريب

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 13:10

كتب : FilGoal

سولشاير وبوكيتينو

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن وجود ماوريسيو بوكيتينو متاحا لتدريب أي فريق بعد إقالته من توتنام لا تزعجه، مشددا على أن تركيزه منصب على الفريق فقط، كما رحب بعودة جوزيه مورينيو للتدريب.

وصرح سولشاير للصحفيين: "وجود بوكيتينو لا يزعجني على الإطلاق، لدي أفضل وظيفة في العالم، إن كنت بلا وظيفة فأنت سترغب بها، لذا لا يهم ما يحدث حولك".

وأضاف "يجب أن أركز على وظيفتي في مانشستر يونايتد ونقوم بها على أكمل وجه".

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وواصل "تحدثت مع إد وودوارد المدير التنفيذي للفريق ونائب رئيس النادي والملاك طيلة الوقت حول طريقة تطورنا، وهذا لم يتغير حتى إن غير الآخرون مدربيهم".

توتنام أقال ماوريسيو بوكيتينو يوم الثلاثاء وعين جوزيه مورينيو مدربا له يوم الأربعاء حتى عام 2023.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بوكيتينو بتدريب مانشستر يونايتد في وقت سابق أكثر من مرة.

وواصل أولي: "من الجيد عودة مورينيو، بكل تأكيد، خاصة لكم كصحفيين وربما لي، لأنه يمكنكم الحديث والكتابة عن كل شيء آخر".

وتابع "بالنسبة لماوريسيو بوكيتينو، من المحزن دائما حينما يخسر أحد زملائك ورجل جيد وظيفته، خاصة قبل الكريسماس، لذا أتمنى له الأفضل".

وأكمل "في كرة القدم لا يمكنك أن تفاجئ أو تُصدم، لكن تركيزي منصب علينا".

ورفض سولشاير انتقاد أو الحديث عن لاعبه نيمانيا ماتيتش بعدما أُعجب بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي يقول إن جوزيه مورينيو سيحاول ضمه في يناير.

وأتم "تحبون عودة جوزيه، ستدور العديد من التكهنات، ونيمانيا لديه حس فكاهي".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة شيفيلد يونايتد يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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