مواعيد مباريات الجمعة 22 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة – مصر في النهائي

مصر تلتقي كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وغانا تواجه جنوب إفريقيا قبلها.

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يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 22 نوفمبر 2019، والقنوات الناقلة.

غانا تواجه جنوب إفريقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في الساعة الرابعة والنصف مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 10.

وتلتقي مصر مع كوت ديفوار الساعة الثامنة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 10 والتردد الأرضي لقناة تايم سبورت.

الدوريات الأوروبية تعود أيضا بعد نهاية التوقف الدولي. باريس سان جيرمان يواجه ليل الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورت 6 ضمن الدوري الفرنسي.

ويلتقي بروسيا دورتموند مع بادريورن الساعة التاسعة والنصف مساء. والمباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورت 5.

وأخيرا يلعب ليفانتي مع ريال مايوركا الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورت 3.

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