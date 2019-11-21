هازارد: قلت لا لـ باريس سان جيرمان.. لن ألعب لهم مطلقا

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 23:56

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد

كشف إدين هازارد لاعب ريال مدريد عن رفضه الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان في وقت سابق قبل انتقاله إلى تشيلسي.

هازارد انتقل إلى تشيلسي قادما من ليل الفرنسي في صيف 2012، قبل أن يحقق حلمه بارتداء قميص الملكي مطلع الموسم الجاري.

وقال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لن ألعب لباريس سان جيرمان مطلقا. أرادوا التعاقد معي عدة مرات".

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وأضاف "ليس لدي أي نية في العودة للدوري الفرنسي من جديد إلا عبر ليل، لطالما قلت لا لباريس سان جيرمان".

وأشار "في ذهني كل شيء يبدو واضحا، هذا نادي قد يمنحك فرصة تحقيق دوري أبطال أوروبا ولكنه ليس بين أولوياتي".

وأتم مؤكدا "إذا عدت للدوري الفرنسي فسيكون لليل وليس سان جيرمان".

وعطلت الإصابة انطلاقة الدولي البلجيكي مع ريال مدريد إذ شارك في 11 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 4.

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إدين هازارد باريس سان جيرمان ريال مدريد

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