مدرب جنوب إفريقيا: لا أعلم سبب احتساب ركلات جزاء ضدنا أمام مصر.. وقائده: الجماهير؟ لا يحدث في كل البلاد

أكد ديفيد نوتواني المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي جاهزية فريقه لمواجهة غانا لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وتساءل عن ركلات الجزاء المحتسبة ضد منتخب بلاده أمام مصر.

وقال نوتواني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا مباراة كبيرة غدا أمام غانا والأهم أننا نمتلك فرصة لشراء تذكرة التأهل للأولمبياد ونبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز والتأهل للأولمبياد".

وعن الخسارة من مصر "واجهت مصر ثلاث مرات وفي كل مباراة احتسبت ركلات جزاء ضدنا لا أعلم هل هذا بسبب لاعبينا أو بسبب الحكام لكن حاليا هذا أصبح من الماضي وكل تركيزنا منصب حاليا حول الفوز على غانا والتأهل للأولمبياد".

وأضاف "بكل تأكيد كان سوء حظ بالنسبة لنا أن نواجه مصر في نصف النهائي خاصة بعد أن خسرنا بثلاثية دون رد وقولت من قبل أنني كنت أتمنى مواجهة مصر في النهائي لكنني أثق في قدرة فريقي على التأهل للأولمبياد وهذا هدفي الآن".

وحول المباراة النهائية بين مصر وكوت ديفوار قال نوتواني: "مصر ستدخل المباراة بقوة كبيرة وأعتقد أنه في حال أن خاضت المباراة بنفس الطريقة التي لعبت بها في المباريات الماضية ستكون الأمور صعبة على الأفيال وسيكون أمر عظيم بالنسبة للفراعنة أن يحققوا الانتصار في جميع اللقاءات بالبطولة".

وأردف عن لحظة ترحيبه باحتفال اللاعبين المصريين خلال اللقاء الصحفي عقب مباراته أمام الفراعنة "نحن نُقدر كرة القدم المصرية والجماهير المصرية تعلم قيمة كرة القدم الجنوب إفريقية وأن تترك انطباع رائع عند الجماهير هنا هذا أمر جيد ونتمنى دعم المصريين في مباراة غانا خاصة وأننا في بيتنا الثاني وشعرنا بذلك منذ زيارة نيلسون مانديلا لمصر".

وعن أسلوبه الدفاعي علق مواصلا "تحدثنا عن ذلك كثيرا وكل مدرب لديه طريقته الخاصة ولو شاهدت مباراة مصر جيدا ستعرف أننا بدأنا بالهجوم لكن قوة الدفاع المصري حرمنا من التسجيل وسنعمل على الفوز غدا بأي طريقه".

وأتم "جاهزون لمباراة الغد وسنتجنب الأخطاء التي ارتكبت في المباريات السابقة من أجل التأهل للأولمبياد ولاعبي فريقي اكتسبوا الكثير من الخبرات في مباراة مصر".

فيما تحدث تريشوس ماليبي لاعب جنوب إفريقيا الأولمبي، أن مواجهة غانا ستكون مباراة كبيرة للتعافي من الخسارة أمام مصر.

وقال ماليبي: "نحن على الطريق الصحيح للاستعداد لمباراة الغد لحجز تذكرة العبور إلى طوكيو، نأمل أن نفوز على غانا والتأهل للأولمبياد".

وتابع في المؤتمر الصحفي عن مباراة نصف النهائي "مصر منتخب جيد واستغلوا فرصهم، كانت مباراة عادلة ونتمنى لمصر حظا وفيرا في النهائي أمام كوت ديفوار".

وشدد "مباراة مصر كانت تجربة رائعة أن نلعب تحت هذا العدد الجماهير، في أول 5 دقائق كان البعض يرتعش من الضغط الجماهيري"

وأنهى حديثه "أشكر شعب مصر، من الجميل أن يحدث ويحضر هذا العدد من الجمهور، فهو لا يحدث في كل البلاد، كانت تجربة رائعة لنا".

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