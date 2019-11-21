دي بروين عن يورو 2020: أشعر أنها بطولة مزيفة

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 12:22

كتب : FilGoal

دي بروين - بلجيكا - فرنسا

انتقد البلجيكي كيفين دي بروين النظام الجديد لبطولة يورو 2020 والتي تقام في 12 دولة مختلفة الصيف المقبل.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

بلجيكا

بلجيكا تأهلت بالعلامة الكاملة عقب حصد 30 نقطة من 10 مباريات رفقة روسيا في المجموعة التاسعة بالتصفيات.

دي بروين قال لـصحيفة "HLN" البلجيكية: "بالنسبة لي، أشعر أنها بطولة مزيفة".

أخبار متعلقة

بالفيديو – عائلة هازارد تقود بلجيكا لإيذاء روسيا بالفيديو - رغم ضمان التأهل.. بلجيكا لا تتهاون وتتجاوز كازاخستان بسهولة بالفيديو – نابولي يعود بنقطة من بلجيكا.. وحكيمي يقود دورتموند للفوز الأول بدوري الأبطال مدرب بلجيكا: هازارد بحاجة للتأقلم فقط مع ريال مدريد

وتابع "أنه أمر مخز، أن تصبح كرة القدم عملا أكثر وأكثر ".

وتجري قرعة الملحق يوم الجمعة. ويشارك في الملحق 16 منتخبا يتأهل منها 4.

بينما تجري قرعة دور المجموعات للبطولة في 30 نوفمبر بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وتقام البطولة في باكو (أذربيجان) وروما (إيطاليا) وميونخ (ألمانيا) ولندن (إنجلترا) وبودابست (المجر) وبوخارست (رومانيا) وأمستردام (هولندا) ودبلن (أيرلندا) وكوبنهاجن (الدنمارك) وسان بطرسبرج (روسيا) وبلباو (إسبانيا) وجلاسجو (اسكتلندا).

وتلعب إيطاليا مباراة الافتتاح في ملعبها روما ويستضيف ملعب ويمبلي بلندن مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

اقرأ أيضا

بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (5).. النبت الرباني

يوسف: لاسارتي لم يفهم كيمياء الأهلي وتخيل أن الفوز بالدوري إنجاز كبير

حكم مواجهة مصر والكاميرون يقود نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما

طبيب تونس: إصابة ساسي بسيطة.. اتفقنا على استبداله إذا تجددت شكواه من الآلام

من الدرجة الثانية إلى حلم طوكيو.. 6 لاعبين صقلوا مواهبهم في "المظاليم"

يورو 2020 منتخب بلجيكا كيفين دي بروين

نرشح لكم

أخر الأخبار

6 أشياء لاحظناها من مؤتمر مورينيو الأول في توتنام.. تواضع وخطأ تشيلسي 6 دقيقة | أوروبا
جون تيري يتحدث عن علاقة مورينيو بفشل تجربة صلاح ودي بروين مع تشيلسي 16 دقيقة | المحترفون
مورينيو: يونايتد احتل قلبي.. أحببت الكثير من الأشياء هناك ساعة | أوروبا
بودكاست في الجول - صد رد (1).. مورينيو وتوتنام: لماذا قد ينجح أو يفشل الاستثنائي ساعة | الدوري الإنجليزي
نهائي كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو وثلاثي ليفربول لإنهاء غياب دام 38 عاما ساعة | تقرير في الجول
مران الزمالك – عودة الدوليين.. ومشاركة محمد عبد الغني ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 4 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين

قد ينال إعجابك