محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أجايي يواصل التأهيل استعدادا للجونة.. راحة سلبية من التدريبات الجماعية
الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 12:20
كتب :
FilGoal
جونيور أجاي - الأهلي
الأهلي
جونيور أجايي
الجونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو: يونايتد احتل قلبي.. أحببت الكثير من الأشياء هناك
30 دقيقة |
أوروبا
بودكاست في الجول - صد رد (1).. مورينيو وتوتنام: الرهان الأخير
40 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
نهائي كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو وثلاثي ليفربول لإنهاء غياب دام 38 عاما
ساعة |
تقرير في الجول
مران الزمالك – عودة الدوليين.. ومشاركة محمد عبد الغني
ساعة |
الدوري المصري
فيديو في الجول - رد ثريا على المقطع الذي تسبب في تسميتها "كيري".. واللقب الأغلى
ساعة |
رياضات أخرى
مؤتمر مورينيو: بوكيتينو رائع ومرحب به دائما.. لن ارتكب أخطاء الماضي بل أخرى جديدة
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بودكاست في الجول - صد رد (1).. مورينيو وتوتنام: الرهان الأخير
مؤتمر مورينيو: بوكيتينو رائع ومرحب به دائما.. لن ارتكب أخطاء الماضي بل أخرى جديدة
الأهلي لـ في الجول: حصلنا على موافقة بحضور الجماهير في السلام إفريقيا والقاهرة محليا
الجانب الآخر من كرة القدم - معاناة لا نسمع عنها كثيرا مع المدربين
رمضان صبحي وسلاحه السري.. التطور على طريقة البوكيمون
الأكثر مشاهدة
1
مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد
2
شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل
3
منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين
4
مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر
أمس
اليوم
غدا
دوري الدرجة الثانية المصري (القاهرة)
2
سيراميكا كليوباترا
0
الزرقا
انتهت
دوري الدرجة الثانية المصري (بحري)
1
مالية كفر الزيات
2
الرجاء
انتهت
دوري الدرجة الثانية المصري (بحري)
2
الأولمبي
1
أبو قير للأسمدة
انتهت
دوري الدرجة الثانية المصري (بحري)
0
بيلا
1
بلدية المحلة
انتهت
دوري الدرجة الثانية المصري (بحري)
1
غزل المحلة
1
فاركو
انتهت
كأس مصر
4
بتروجت
0
سبورتنج
انتهت
كأس مصر
(4)
0
الجزيرة بالضبعة
(3)
0
السنبلاوين
انتهت
الدوري البلجيكي
-
رويال انتويرب
-
جنت
لم تبدأ
21:30
الدوري الإسباني
-
ليفانتي
-
مايوركا
لم تبدأ
22:00
الدوري الألماني
-
بوروسيا دورتموند
-
بادربورن
لم تبدأ
21:30
الدوري الفرنسي
-
باريس سان جيرمان
-
ليل
لم تبدأ
21:45
كأس مصر
-
تليفونات بني سويف
-
النصر
لم تبدأ
13:45
دوري الأمير محمد بن سلمان
-
أبها
-
الفتح
لم تبدأ
14:30
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا