مؤتمر مدرب غانا: أتمنى تطبيق تقنية حكم الفيديو.. وهدافه: لا أنافس مصطفى محمد

قال إبراهيم تانكو مدرب منتخب غانا الأولمبي إنه يتمنى تطبيق تقنية حكم الفيديو فيما هو قادم من مواجهات خاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتجنب الأخطاء التحكيمية، وشدد على إصرار فريقه على التأهل إلى الأولمبياد عن طريق جنوب إفريقيا.

وصرح تانكو: "أعتقد أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأنها الفرصة الأخيرة للتأهل للأولمبياد وجميع الفرق كانت قوية للغاية في البطولة، واثق من قدرتنا على الفوز والتأهل".

وأضاف "استخدام تقنية حكم الفيديو قرار كاف، وبكل تأكيد أمر صعب أن تخسر بخطأ ويجب أن يتم اعتماد تلك التقنية في المحافل المقبلة".

وواصل "لعبنا 120 دقيقة في مباراة كوت ديفوار واللاعبين قدموا مجهودا كبيرا في المباريات، لذلك لن يكون هناك أي مجهود بدني في مباراة اليوم، ونثق في قدرتنا على التأهل".

وأكمل "يجب أن نقدم ما في وسعنا دون النظر إلى نتائجنا ضد منتخب جنوب إفريقيا الأول، وهذه الفرصة الأخيرة لنا للتأهل للأولمبياد ويجب أن نستغلها أفضل استغلال".

وتابع "يجب أن نركز في الدفاع وأن نقلل من الأخطاء، لعبنا على أخطاء المنافس في المباريات السابقة وسنعمل على ذلك في مباراة الغد ونأمل من الله أن يساعدنا على الفوز والتأهل".

وأردف "مواجهة جنوب إفريقيا صعبة للغاية وإذا لم نرتكب الأخطاء فنحن قادرون على الانتصار حرصت على مشاهدة مباراتهم أمام مصر من الملعب، وسأشاهدها مرة أخرى للوقوف على نقاط القوة والضعف لديهم".

وأتم "أثق في أولادي ونحن قادرون على التأهل مع بعض التركيز".

منتخبا مصر وكوت ديفوار حجزا مقعدي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتتبقى تذكرة وحيدة سيلعب عليها جنوب إفريقيا وغانا.

ويواجه منتخب غانا نظيره جنوب إفريقيا يوم الجمعة في تمام الرابعة والنصف عصرا على استاد القاهرة.

فيما تحدث ياو يبواه لاعب منتخب غانا عن منافسة مصطفى محمد مهاجم الفراعنة على لقب الهداف وقال إن الهدف الرئيسي له ولرفاقه التأهل للأولمبياد فقط.

وصرح يبواه قائلا: "نحن جاهزون نفسيا وذهنيا للمباراة خاصة وأننا نمتلك حظوظنا للتأهل".

وأكمل "حُرمنا من ركلة جزاء أمام كوت ديفوار في نصف النهائي، لكننا قدمنا مباراة كبيرة ونحاول أن نظره بشكل أفضل ويحالفنا التوفيق".

وواصل "مباراة الجمعة هي الأخيرة وتكليل لكل الجهود الكبيرة التي قمنا بها طوال الفترة الماضية وتختلف تماما عن مواجهة مالي في دور المجموعات التي حصدنا فيها النقاط الثلاثة وتأهلنا لنصف النهائي، لأن تحديد المركز الثالث والتأهل للأولمبياد يحتاج لتركيز وقدرات ذهنية كبيرة وسنحاول أن نكون على قدر المسؤولية".

وأكمل "سجلت هدفين حتى الآن في البطولة لكنني لا أفكر في جائزة الهداف ولا أنافس مصطفى محمد أو أي لاعب آخر على أي شيء، المهم بالنسبة لنا هو التأهل للأولمبياد".

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