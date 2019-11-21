إصابة لوكاس فاسكيز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز مرة أخرى بعدما تعرض لكسر في أصبع القدم اليسرى.

ولم يحدد الملكي في بيانه مدة غياب اللاعب، لكن وفقا لبعض التقارير قد تمتد إلى 6 أسابيع.

ولا تعد تلك الإصابة الأولى في الموسم الحالي للإسباني، إذ تعرض لإصابة في التوقف الدولي الماضي.

وعقب تعافيه من إصابة في الركبة خاض فاسكيز مواجهة إيبار والتي انتهت بفوز الميرنيجي 4-0.

واكتفى الإسباني البالغ 28 عاما الموسم الحالي بخوض 9 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر.

ويغيب عن الملكي حاليا لإصابة في الفترة الحالية كل من ناتشو وجيمس رودريجيز وماركو أسينسيو.

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