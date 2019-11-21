إصابة لوكاس فاسكيز
الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 12:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه لوكاس فاسكيز مرة أخرى بعدما تعرض لكسر في أصبع القدم اليسرى.
لوكاس فاسكيز
النادي : ريال مدريد
ولم يحدد الملكي في بيانه مدة غياب اللاعب، لكن وفقا لبعض التقارير قد تمتد إلى 6 أسابيع.
ولا تعد تلك الإصابة الأولى في الموسم الحالي للإسباني، إذ تعرض لإصابة في التوقف الدولي الماضي.
وعقب تعافيه من إصابة في الركبة خاض فاسكيز مواجهة إيبار والتي انتهت بفوز الميرنيجي 4-0.
واكتفى الإسباني البالغ 28 عاما الموسم الحالي بخوض 9 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر.
ويغيب عن الملكي حاليا لإصابة في الفترة الحالية كل من ناتشو وجيمس رودريجيز وماركو أسينسيو.
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