ترتيبات اليوم الختامي لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.. غلق الأبواب السادسة مساء

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 12:07

كتب : أحمد الخولي

الجماهير المصرية في استاد القاهرة لحضور افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ترتيبات اليوم الختامي من المسابقة والمقرر له غدا الجمعة على استاد القاهرة.

وقررت اللجنة فتح أبواب استاد القاهرة اعتبارا من الواحدة ظهرا بينما يغلق أبوابه في السادسة مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل الختامي للبطولة في السادسة والنصف مساء ويحيي الحفل تامر حسني.

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أما مباراة تحدي المركزين الثالث والرابع في الرابعة عصرا بين منتخبي غانا وجنوب إفريقيا.

وتأمل اللجنة المنظمة من جماهير الكرة الزاحفة نحو استاد القاهرة الإلتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واشترطت اللجنة الدخول فقط لحاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع الـ FAN ID تفاديا للوقوع في حظر مخالفة التعليمات.

وضمن منتخب مصر الأولمبي التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد التأهل للمباراة النهائي لإفريقيا تحت 23 عاما ضد كوت ديفوار.

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