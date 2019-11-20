نبيه: كوبر كان سيهاجم لو امتلك لاعبي المنتخب الأولمبي

قال أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر إن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة كان سيهاجم لو امتلك نفس لاعبين المنتخب الأولمبي الحالي.

وتحدث أسامة نبيه لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "لو امتلك كوبر تلك الأسماء لقدم أداء هجومي قوي".

وواصل "أعرف أن البعض قد يتعجب مما أقوله ولكن شاهدوا أدائه مع منتخب أوزباكستان لقد غير طريقته تماما وأصبح يهاجم بضراوة لقد خسر أمام فلسطين بهجمات مرتدة، هل تتخيلوا ذلك؟".

وأكمل نبيه "كوبر خسر بنفس الأسلوب الذي طبقه معنا ولكن هنا العناصر هي ما تجعلك تختار أنسب طريقة وليس العكس".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

video:1

طالع أيضا

حوار – مورينيو: ما رأيته في توتنام يحدث لأول مرة في مسيرتي.. وكنت أعرف إنني سأدربه يوما ما

تزداد باختيار 3 فوق السن - تعرف على المشكلة التي تواجه الفراعنة في الأولمبياد

لماذا مصر أفضل من فرنسا في تصنيف قرعة الأولمبياد

الزمالك يكشف سبب إصابة ساسي

سكاي: صلاح يغيب عن لقاء كريستال بالاس