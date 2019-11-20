نبيه: كوبر كان سيهاجم لو امتلك لاعبي المنتخب الأولمبي

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 21:49

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - كوبر

قال أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر إن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة كان سيهاجم لو امتلك نفس لاعبين المنتخب الأولمبي الحالي.

وتحدث أسامة نبيه لبرنامج "ستوديو 93.7" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "لو امتلك كوبر تلك الأسماء لقدم أداء هجومي قوي".

وواصل "أعرف أن البعض قد يتعجب مما أقوله ولكن شاهدوا أدائه مع منتخب أوزباكستان لقد غير طريقته تماما وأصبح يهاجم بضراوة لقد خسر أمام فلسطين بهجمات مرتدة، هل تتخيلوا ذلك؟".

أخبار متعلقة

محمد صادق: نتائج المنتخب الأولمبي الإيجابية أهم من مشاركتي بشكل أساسي تدريبات استشفائية للاعبي الأولمبي استعدادا لنهائي كأس الأمم تزداد باختيار 3 فوق السن - تعرف على المشكلة التي تواجه الفراعنة في الأولمبياد

وأكمل نبيه "كوبر خسر بنفس الأسلوب الذي طبقه معنا ولكن هنا العناصر هي ما تجعلك تختار أنسب طريقة وليس العكس".

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

طالع أيضا

حوار – مورينيو: ما رأيته في توتنام يحدث لأول مرة في مسيرتي.. وكنت أعرف إنني سأدربه يوما ما

تزداد باختيار 3 فوق السن - تعرف على المشكلة التي تواجه الفراعنة في الأولمبياد

لماذا مصر أفضل من فرنسا في تصنيف قرعة الأولمبياد

الزمالك يكشف سبب إصابة ساسي

سكاي: صلاح يغيب عن لقاء كريستال بالاس

مصر كوبر

نرشح لكم

أخر الأخبار

من الدرجة الثانية إلى حلم طوكيو.. 6 لاعبين صقلوا مواهبهم في "المظاليم" 29 دقيقة | حلم طوكيو 2020
أسامة حسني لـ في الجول: صلاح استثناء.. يجب ضمه لـ الأولمبي في طوكيو 29 دقيقة | حلم طوكيو 2020
طبيب تونس: إصابة ساسي بسيطة.. اتفقنا على استبداله إذا تجددت شكواه من الآلام 41 دقيقة | الدوري المصري
بودكاست في الجول - الدوري ع الهادي (5).. النبت الرباني ساعة | حلم طوكيو 2020
صور - صلاح يتدرب منفردا في ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف لـ في الجول: انضمام حجازي لمصر في طوكيو يزيد صلابة الدفاع 2 ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك