خاص ميهوب لـ في الجول: المنتخب الأولمبي لا يحتاج 3 لاعبين كبار في طوكيو

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 21:51

كتب : بسام أبو بكر

علاء ميهوب

يرى علاء ميهوب نجم الأهلي السابق أن المنتخب الأولمبي لا يحتاج اختيار 3 لاعبين من المنتخب الأول ليشاركوا معه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بعد الفوز على جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.

FilGoal.com توجه لنجوم الكرة المصرية السابقين لسؤالهم عن أنسب 3 أسماء من المنتخب الأول ينضمون للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

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وقال علاء ميهوب لـFilGoal.com: "المنتخب الأولمبي يسير بخطى متميزة في بطولة الأمم الإفريقية رفقة مدربه شوقي غريب والآن في طريقهم للفوز باللقب".

وأضاف "لا أحبذ أن ينضم 3 لاعبين من المنتخب الأول للأولمبي في طوكيو لعدة أسباب منها أن هذه المجموعة من اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا في مشوار التأهل للأولمبياد".

وأوضح "لذلك لا أريد انضمام 3 لاعبين كبار على حساب أي لاعب من المنتخب الأولمبي".

وأتم تصريحاته "ولكن في حالة ضرورة ضم 3 لاعبين من المنتخب الأول للأولمبي أرى أن الأنسب هم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وبالتأكيد محمد صلاح نجم ليفربول".

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